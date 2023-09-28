Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев выступил с обращением к жителям региона в связи с аварией на ТЭЦ-3, сообщает Zakon.kz.

По его словам, внештатная ситуация произошла не только на ТЭЦ-3, но и на Топарской ГРЭС-2.

"Сегодня утром случилась внештатная ситуация на станции ТЭЦ-3 города Караганды и Топарской ГРЭС-2. Сейчас Топарская ГРЭС-2 уже поднимает нагрузку", – рассказал Ермаганбет Булекпаев, обращаясь к жителям Карагандинской области.

Аким отметил, что на ТЭЦ-3 для выяснения обстоятельств произошедшего выехал его первый заместитель Вадим Басин.

"Сейчас принимаются все меры совместно с KEGOC, станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей нашего региона". Ермаганбет Булекпаев

Обновлено в 12:03

Отвечая на вопрос, повлияла ли авария на ТЭЦ-3 на работу предприятий, в акимате Карагандинской области коротко отметили, что "садики, школы, больницы работают".

"По Караганде в некоторых районах уже есть свет", – добавили в ведомстве.

Материал по теме Караганда осталась без света из-за аварии на ТЭЦ

Ранее сообщалось, что Караганда осталась без света из-за аварии на тепловой электростанции. По данным областного акимата, "произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ". В ведомстве отметили, что количество абонентов без электроснабжения уточняется.