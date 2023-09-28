Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ
По его словам, внештатная ситуация произошла не только на ТЭЦ-3, но и на Топарской ГРЭС-2.
"Сегодня утром случилась внештатная ситуация на станции ТЭЦ-3 города Караганды и Топарской ГРЭС-2. Сейчас Топарская ГРЭС-2 уже поднимает нагрузку", – рассказал Ермаганбет Булекпаев, обращаясь к жителям Карагандинской области.
Аким отметил, что на ТЭЦ-3 для выяснения обстоятельств произошедшего выехал его первый заместитель Вадим Басин.
"Сейчас принимаются все меры совместно с KEGOC, станциями для поднятия нагрузки и подачи электроснабжения в короткий период для потребителей нашего региона".Ермаганбет Булекпаев
Обновлено в 12:03
Отвечая на вопрос, повлияла ли авария на ТЭЦ-3 на работу предприятий, в акимате Карагандинской области коротко отметили, что "садики, школы, больницы работают".
"По Караганде в некоторых районах уже есть свет", – добавили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что Караганда осталась без света из-за аварии на тепловой электростанции. По данным областного акимата, "произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ". В ведомстве отметили, что количество абонентов без электроснабжения уточняется.