Экономика и бизнес

Верификация мобильных устройств – сигнал инвесторам

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
Обязательная регистрация гаджетов – не просто борьба с нелегальным импортом. Это шаг, который поможет укрепить доверие инвесторов и привлечь в страну крупные международные бренды – экспертное мнение.

С 24 марта этого года в Казахстане действуют новые правила верификации мобильных. Рынок уже отреагировал – прирост у каждого официального вендора ("белого" импорта) составляет более 20%, что означает увеличение доходов примерно на 48 млрд тенге. Без повышения цен для покупателя, только за счет новых принципов работы рынка, основанных на единых для всех правилах и прозрачности.

Для потенциальных инвесторов в экономику страны это важнейший индикатор того, что правовые нормы в Казахстане не только существуют на бумаге, но и последовательно применяются.

Практический смысл в том, что исчезают ценовые перекосы, связанные с неофициальным оборотом смартфонов и планшетов. Для всех участников рынка устанавливаются единые правила, что не позволяет недобросовестным импортерам демпинговать за счет торговли контрафактом. А потребители гарантированно получают качественный продукт.

О выгодах всех говорят и эксперты, и участники рынка. Как отмечает коммерческий директор АО "Технодом" Антон Судариков: "Это говорит о том, что в стране начинают работать законы и начинают прислушиваться к людям, к потребителям, к бизнесу, потому что инициаторами этого закона были не компании Apple и не компания "Технодом" – этого хотели все. И потребители, и те, кто ежедневно отстаивает их права, были в этом заинтересованы в первую очередь".

Успешная реализация проекта верификации дает международным инвесторам и производителям мобильных устройств возможность планировать присутствие на казахстанском рынке без учета рисков, связанных с оборотом контрафакта. Позитивный эффект от реформы подтверждает и представитель бренда Apple в Республике Казахстан:

"Мы видим уже результаты. Мы совместно с проектом верификации ежедневно боремся с контрафактной продукцией и с нелегально ввезенными или украденными устройствами, и результаты уже налицо".

Реформа, направленная на обеспечение прозрачности рынка в совокупности с с устойчивым спросом, делает Казахстан привлекательным для крупных зарубежных компаний. А в перспективе открывает возможности стать главным региональным хабом лицензионной продукции.

Данный тезис подтверждает коммерческий директор АО "Технодом" Антон Судариков: "У нас не такое значительно большое население, как сопоставимо в других странах мира. Но если мы говорим про бытовую технику и электронику, Казахстан всегда являлся лидером в СНГ уж точно, а периодически и в соотношении с другими мировыми странами, по продажам премиальных моделей. И я вас уверяю, такого количества последних двух версий айфонов на душу населения, как в Казахстане, нет ни в одной европейской стране уж точно".

Наглядный пример приводит генеральный директор АО "Сулпак" Дмитрий Провкин: "Доля легальных товаров выросла. Производители это отмечают. Раньше Казахстан получал новые айфоны через месяц после старта, теперь – через неделю, мы во второй волне".

Как это повышает инвестиционную привлекательность

Верификация мобильных устройств – это не только про порядок в узком сегменте гаджетов. Когда правила даже в одной нише мобильной техники понятны и исполняются, формируется образ всего рынка, где можно планировать на годы вперед, не закладывая неофициальные сценарии. Это про репутацию страны как предсказуемой и управляемой юрисдикции.

Айсулу Омарова
