+7°
$
499.65
582.89
6.47
Экономика и бизнес

"Вы – люди, заряженные на успех": Токаев обратился к бизнес-сообществу

предприниматели, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 14:35 Фото: akorda.kz
Выступая 5 декабря 2025 года на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", Касым-Жомарт Токаев обратился к представителям бизнес-сообщества, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что мы все являемся свидетелями процессов, происходящих на международной арене.

"В условиях геоэкономической нестабильности и непредсказуемости особенно ярко проявляются такие качества представителей бизнеса, как созидательность и патриотизм. В такое время усердный труд наших предпринимателей и их огромная вера в будущее страны, безусловно, имеют огромное значение".Касым-Жомарт Токаев

В конечном счете, как подчеркнул президент, производство качественной продукции, предоставление качественных услуг служат показателем конкурентоспособности и, самое главное, вносят реальный вклад в процветание Казахстана.

"Как президент страны я с искренним уважением отношусь к предпринимательскому классу, нашей национальной буржуазии, в том числе, если не сказать, в первую очередь, к сидящим в этом зале представителям бизнес-сообщества. Верю в ваши способности, деловые и моральные качества. Вы – настоящие патриоты Казахстана, поскольку неустанно трудитесь во благо нашего государства, его экономического потенциала. Вы – люди, заряженные на достижение положительных результатов и успехов, следовательно, сами являетесь примером позитивного настроя. Уверен, удача будет на вашей стороне".Касым-Жомарт Токаев

Как напомнил глава государства, еще с древних времен известно, что успехи обходят стороной бездеятельных, безынициативных, завистливых, злорадных людей, источающих пессимизм по каждому поводу.

"Это должны знать и помнить особенно молодые люди, которые часами зависают в Сети. Как гласит восточная мудрость, "даже в самой неблагоприятной ситуации кроются большие возможности". Нельзя падать духом, впадать в депрессию, а надо искать новые возможности, чтобы добиваться новых успехов".Касым-Жомарт Токаев

Также он рассказал, что сегодняшние участники конкурса "Парыз" направили на благотворительные цели более 37 млрд тенге.

"Это показывает готовность отечественного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общества. Беззаветная преданность Родине наших соотечественников, которые присутствуют в этом зале, безусловно, может служить достойным примером для молодых предпринимателей. Выражаю вам искреннюю благодарность! Желаю успехов в вашей деятельности!"Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поручил без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
