1205 тонн продукции представили на ярмарке в СКО в преддверии Дня Республики

В преддверии Дня Республики в Петропавловске проходит ряд мероприятий, в том числе крупная сельскохозяйственная ярмарка. Сегодня она развернулась сразу на двух площадках. Жителям и гостям города североказахстанские производители предлагают качественные товары по ценам ниже рыночных.

С раннего утра на ярмарку пришло много людей. Первая площадка – ул. Жумабаева в центре города: здесь работает продовольственная ярмарка, праздничное настроение поддерживает концертная программа.

Цены на представленную продукцию на 10-15% ниже, чем на рынках г. Петропавловска. К примеру, говядину можно приобрести от 2900 тг за килограмм, а баранину – от 2500 за килограмм. Десяток яиц обойдется покупателям в 500 тг. Общий объем продукции составил 1205 тонн.

"Ярмарка – это хорошо для нас. Купили мясо, мед, яйца – все нам понравилось. Как узнаем про ярмарку – сразу приезжаем. Живем рядом с городом, в с. Бесколь", – отметил посетитель ярмарки.

Фото: акимат СКО

"Здорово, что в предпраздничный день проводят ярмарку. Вот поднимаем настроение перед выходными. Как всегда взяли мясо и молочку. Продукция на ярмарке всегда самая свежая, поэтому долго не думаем и не пропускаем ни одну ярмарку", – делится местная жительница.

Ярмарку посетил аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Глава региона ознакомился с ассортиментом и ценами на продукты. В ярмарке участвуют свыше 110 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий из 13 районов области и г. Петропавловска. Каждый район привез собственный ассортимент. К примеру, район Шал Акына привез 6 голов КРС, 20 овец, 4 лошадей, молочную продукцию – масло и сыр, 500 кг картофеля, а также 3 тонны кормов. Всего – более 30 тонн продукции.

"На ярмарку привезли молочные, мясные и картофельные продукты: молоко – 30 л, масло – 20 кг, картофель – 1 тонна, мясо, 2 овцы, конину, а также сыр и сметану, цена молока – 250 тенге. Большая часть привезенной продукции уже продана", – рассказывает один из сельхозтоваропроизводителей района Тамерлан Шегебаев.

Фото: акимат СКО

Вторая площадка – кормовая ярмарка на ул. Космонавтов. Здесь районы и Петропавловск представляют корма для сельскохозяйственных животных: зерноотходы, отруби, а также сено и солому. Всего – 780 тонн кормовой продукции.

"Мы сегодня привезли сено, солому хорошего качества. Цены ниже рыночной. Мы привезли порядка 7 тонн сена и 10 тонн соломы. Цены – от 5000 тенге за рулон сена, 3000 тенге – рулон соломы. Все отличного качества. Товары нам предоставили ТОО, крестьянские хозяйства, которые в этом году собрали хороший урожай. Мы ежемесячно выезжаем и на продуктовые областные ярмарки, привозим мясную и молочную продукцию. Нас всегда ждут, продукция отменного качества", – поделилась аким сельского округа Ногайбай би района М.Жумабаева Эльвира Васильева.

Фото: акимат СКО

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства, жителям и гостям Петропавловска предложены корма для сельскохозяйственных животных – 780 тонн, мясо и колбасные изделия – 52 тонны, молоко и молочные продукты – 12,3 тонны, мука и крупы – 45 тонн, макаронные и кондитерские изделия – 3 тонны, мед и продукция пчеловодства – 4,5 тонны, яйца – 110 тыс. шт., картофель и овощи – 194 тонны, рыба – 5 тонн.

"Сельскохозяйственная ярмарка в Петропавловске – вклад региона в задачу, обозначенную президентом РК Касым-Жомартом Токаевым: Казахстан должен стремиться полностью обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства. Мы объединили на одной ярмарке производителей из 13 районов и города, чтобы жители могли приобрести качественное мясо, молочную, хлебную и овощную продукцию по доступным ценам. Отдельный блок – корма: зерноотходы, отруби, сено и солома – это важная подготовка к зимнему периоду", – сказал руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений Даурен Токужинов.

Фото: акимат СКО

Также в преддверии Дня Республики Казахстан в Петропавловске проходит масштабная акция "Republic Day": на 9 торговых точках города можно приобрести продовольственные товары со скидками от 10% до 30%.