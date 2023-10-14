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Североказахстанцы привезли свыше 700 тонн продукции на ярмарку в Астану

ярмарка в Астане Фото: акимат СКО
Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка проходит в Астане. В этот раз она развернулась на площади перед Казахским национальным университетом искусств.

Прилавки "ломятся" от изобилия сельскохозяйственной продукции. Свои товары в столицу привезли 110 лучших предприятий Северо-Казахстанской области. Всего порядка 733 тонн. Это 33 тонны молочной продукции, свыше 107 тонн мяса и колбасных изделий и 10 тонн макаронных, в 7 раз больше муки и более 500 тонн других продуктов питания. Североказахстанцы привезли на ярмарку картофель и овощи, куриные яица, мед и продукцию пчеловодства, рыбу, а также крупы.

ярмарка в Астане

Фото: акимат СКО

"С начала этого года мы произвели 908 тонн мяса птицы. На ярмарку в Астану привезли 6,5 тонн мяса, 17 видов продукции. Товар покупают хорошо, клиентов очень много", - рассказал директор ТОО "Птицефабрика "Северный бройлер" Талгат Мактаев.

Сельскохозяйственную ярмарку в столице посетил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов. Эта ярмарка своеобразный итог работы тружеников Северного Казахстана. Не первый год местные фермеры и товаропроизводители демонстрируют жителям столицы свои достижения в аграрной сфере. Продукцию нашего региона знают и любят в Астане.

ярмарка в Астане

Фото: акимат СКО

Бигайша Турсынбаева старается не пропускать сельскохозяйственную ярмарку. Женщина приобрела овощи и молочную продукцию.

"Обычно каждый год приезжаем и покупаем продукцию из СКО. Овощи, особенно картофель, морковь. Это все отлично хранится и качество очень хорошее. Молочку тоже берём обязательно, очень нравится", - рассказала жительница столицы Бигайша Турсынбаева.
ярмарка в Астане

Фото: акимат СКО

Торговля идет активно. Астанчане отмечают, что североказахстанские товары всегда отличаются качеством и доступной ценой, она на 15-20 процентов ниже рыночной.

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