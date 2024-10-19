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Более 735 тонн продукции привезли производители из СКО на ярмарку в Астану

Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07 Фото: акимат СКО
19 октября на ипподроме "Казанат" в Астане стартовала ежегодная двухдневная сельскохозяйственная ярмарка. В ее работе принимают участие более 110 сельхозтоваропроизводителей и представителей перерабатывающих предприятий из 13 районов Северо-Казахстанской области и Петропавловска.
"‎На прилавках ярмарки жители столицы увидят продукции наших знаменитых производителей, а именно компаний "‎Зенченко и К"‎, "‎Масло-дел"‎, ИП "‎Пальчик"‎. Продукция из СКО пользуется большой популярностью среди покупателей из разных регионов страны из-за её качества и приятной цены"‎, – рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО.
Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

На продажу для гостей и жителей столицы североказахстанцы привезли более 735 тонн продукции, а именно мясо всех видов, картофель и овощи, молочные изделия, яйца, мед, колбасы, муку и макаронные изделия. Цены на ярмарочную продукцию ниже на 10-15%, чем на рынках Астаны.

"‎На ярмарке я предоставляю Аккайынский район. Торговля идёт хорошо. Килограмм меда стоит 2 тысячи. Продукции много, жители столицы активно её разбирают, т.к. впереди зима, люди запасаются медом. В Астане у меня есть постоянные покупатели, сегодня уже приходили за сладкой продукцией"‎, – руководитель ИП "‎Шлегель"‎ Александр Шлегель.
Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

Ярмарка – своеобразный итог работы тружеников Северного Казахстана. Не первый год местные фермеры и товаропроизводители демонстрируют жителям столицы свои достижения в аграрной сфере. Продукцию нашего региона знают и любят в Астане.

"‎Каждый год прихожу на ярмарку за продукцией из СКО. Мне нравится ассортимент, все свежее и хорошего качества, цены приятные. Сегодня купила мясо, творог, молоко и сливочное масло. Всего взяла с запасом, так как семья у меня большая"‎, – рассказала жительница Астаны Алина Каримжанова.
Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

Астана, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:07

Фото: акимат СКО

Торговля шла активно. Астанчане отметили, что североказахстанские товары всегда отличаются качеством и доступной ценой. Жители и гости столицы смогли не только приобрести продукты, но и насладиться концертной программой с участием артистов, прибывших из СКО.

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