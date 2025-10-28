Иван Сауэр: верность земле и людям – путь, отмеченный государственной наградой

В Акмолинской области особое внимание уделяют людям, чей труд стал примером профессионализма и ответственности за развитие села.

Одним из таких выдающихся представителей аграрного сектора является руководитель ТОО "Агрофирма Родина", Герой Труда Казахстана Иван Адамович Сауэр, недавно удостоенный высокой государственной награды — почетного звания "Заслуженный деятель Казахстана", врученной президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Имя Ивана Сауэра давно известно не только в регионе, но и по всей стране. Его путь — от простого бригадира до руководителя одного из самых успешных агропредприятий Казахстана — стал символом упорного труда, управленческого таланта и любви к родной земле.

Возглавляемая им агрофирма "Родина" на протяжении десятилетий демонстрирует стабильные результаты и внедряет передовые технологии в растениеводстве и животноводстве. В прошлом году здесь было убрано более 46 тысяч гектаров посевных площадей со средней урожайностью 19 центнеров с гектара, а на отдельных полях — до 27 центнеров. В животноводстве предприятие также удерживает лидерские позиции: среднегодовой надой на одну корову превысил 11,7 тысячи килограммов, что является одним из лучших показателей в стране.

На недавнем агросовещании в Акмолинской области, где обсуждались итоги уборочной кампании и перспективы модернизации агропромышленного комплекса, Иван Адамович представил результаты работы хозяйства и обозначил ключевые направления развития отрасли. Его инициативы были поддержаны и отмечены президентом страны.

За личный вклад в развитие сельского хозяйства, повышение производительности труда и социальную поддержку сельчан Иван Сауэр был удостоен государственной награды — знака признания его многолетнего служения земле и людям.

"Для меня эта награда — не личная, а коллективная. Это заслуга всего нашего коллектива, всех, кто работает на земле. Успех "Родины" — это труд сотен людей, которые верят в то, что казахстанское село может быть современным, сильным и процветающим", — подчеркнул Иван Адамович после церемонии награждения.

Сегодня ТОО "Агрофирма Родина" — одно из самых передовых предприятий региона. Здесь внедряются элементы точного земледелия, цифровые технологии управления, действует современный молочно-товарный комплекс и перерабатывающие мощности.

Особая гордость — социальная инфраструктура села Родина. Благодаря поддержке Ивана Сауэра построены школа, детский сад, Дом культуры, медицинский пункт и жилые дома. Ежегодно предприятие направляет около 1 миллиарда тенге на развитие социальной сферы, благоустройство и поддержку молодежных инициатив.

Иван Адамович известен как наставник для молодых аграриев. Он сотрудничает с аграрными вузами, поддерживает программы подготовки специалистов, на базе предприятия проходят практику и стажировку студенты — будущие инженеры и агрономы.

"Нам важно, чтобы молодежь видела перспективу в сельском хозяйстве. Сегодня успех зависит не только от техники и технологий, но и от людей, которые готовы работать с душой", — говорит он.

По итогам 2025 года агрофирма "Родина" вновь вошла в число лучших сельхозпроизводителей Казахстана, показав устойчивые результаты урожайности и высокое качество продукции.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Иван Сауэр — пример того, как можно сочетать производительность, инновации и социальную ответственность:

"Иван Адамович — человек, для которого село — это не просто место работы, а часть жизни. Благодаря таким людям развивается регион и укрепляется экономика страны".