30 работников сельского хозяйства получили награды от Токаева
Так, указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоена Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Степное" (Актюбинская область).
Фото: akorda.kz
В целом, сегодня из рук Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.
В частности, кавалерами ордена "Парасат" стали 2 человека; орденом "Құрмет" награждены 6 представителей отрасли; орденом "Еңбек даңқы" II степени отмечен 1 работник, орденом "Еңбек даңкы" III степени – 10; медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 6 тружеников.
Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері".
Материал по теме
Также во время мероприятия Токаев высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству.