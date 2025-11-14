#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Политика

30 работников сельского хозяйства получили награды от Токаева

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:48 Фото: akorda.kz
На втором Форуме работников сельского хозяйства в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда. Об этом говорится в публикации пресс-службы Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоена Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Степное" (Актюбинская область).

Фото: akorda.kz

В целом, сегодня из рук Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.

В частности, кавалерами ордена "Парасат" стали 2 человека; орденом "Құрмет" награждены 6 представителей отрасли; орденом "Еңбек даңқы" II степени отмечен 1 работник, орденом "Еңбек даңкы" III степени – 10; медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 6 тружеников.

Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:48
Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно

Также во время мероприятия Токаев высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев наградил работников сельского хозяйства
18:14, 15 ноября 2024
Токаев наградил работников сельского хозяйства
В районе Алтай наградили работников сельского хозяйства
12:06, 15 декабря 2022
В районе Алтай наградили работников сельского хозяйства
В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства
15:49, 17 ноября 2023
В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: