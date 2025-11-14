30 работников сельского хозяйства получили награды от Токаева

На втором Форуме работников сельского хозяйства в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда. Об этом говорится в публикации пресс-службы Акорды, сообщает Zakon.kz.

Так, указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоена Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Степное" (Актюбинская область).

Фото: akorda.kz

В целом, сегодня из рук Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.

В частности, кавалерами ордена "Парасат" стали 2 человека; орденом "Құрмет" награждены 6 представителей отрасли; орденом "Еңбек даңқы" II степени отмечен 1 работник, орденом "Еңбек даңкы" III степени – 10; медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 6 тружеников.

Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері".

Материал по теме Казахстан имеет все ресурсы для развития сельского хозяйства: Токаев призвал использовать их эффективно

Также во время мероприятия Токаев высказался о сельскохозяйственных земельных участках, возвращенных государству.