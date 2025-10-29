#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Экономика и бизнес

Промышленный стандарт нового поколения в Казахстане

Технологичная система локализации в машиностроении, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:00 Фото: QazTehna
Завод QazTehna, открытый в 2020 году в Сарани, стал драйвером промышленного прогресса в регионе. Сегодня предприятие производит городские и школьные автобусы Yutong, грузовики Howo и Scania.

Важно, что все процессы реализуются в рамках соглашений о промышленной сборке в соответствии с поэтапным алгоритмом локализации, утвержденным партнерским заводом, отмечает президент Союза промышленных инвесторов Казахстана Кайрат Еламанов.

"Брендодержатель задает четкий алгоритм этапов локализации на каждую новую модель с учетом требований подписанного соглашения о промышленной сборке – сначала сборка основных узлов, затем сварка, покраска и мелкоузловая сборка и дальнейшее производство компонентной базы. QazTehna, в свою очередь, должен соблюдать условия промышленной сборки в полном объеме. Это четко контролируется со стороны уполномоченного органа в лице Министерства промышленности и строительства", – уточняет эксперт.

Фото: QazTehna

Компания QazTehna инвестировала в производственные активы 14 млрд тенге – наивысший показатель среди отечественных производителей коммерческой техники. С 2021 года завод перешел к мелкоузловой сборке (CKD), что потребовало создания сварочного и окрасочного циклов – одних из самых капиталоемких этапов в машиностроении.

Фото: QazTehna

"Локализация – это обязательство не только перед государством, но и перед технологическими партнерами. На каждом этапе и на каждой операции завод проходит контроль качества. Ни одно транспортное средство или автокомпонент не может быть выпущен, если он не соответствует стандартам производителей и требованиям безопасности. Поэтому процесс углубления локализации всегда идет поэтапно – это сложный промышленный путь, реализуемый step by step", — подчеркнул Кайрат Еламанов.

В 2024 году было произведено 1576 единиц техники, из них 1396 единиц автобусов, 180 единиц коммерческой техники. План на 2025 год – 2887 единиц техники, из них автобусы 1560 единиц, коммерческая техника – 1327 единиц.

К концу 2025 года запланирован запуск штамповочного производства кузовных деталей автобусов. На заводе QazTehna установлен первый в Казахстане гидравлический штамповочный пресс, предназначенный для выпуска широкого спектра металлических элементов кузова. Пресс размещен в новом корпусе площадью 10 тыс. кв. м. В качестве сырья используется отечественная оцинкованная сталь марки 08КП, производимая металлургическим комбинатом Qarmet, прошедшая международную сертификацию. Общая сумма инвестиций с учетом второго этапа реализации превысит 20 млрд тенге.

Технологичная система локализации в машиностроении, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:00

Фото: QazTehna

В 2026 году начнется производство дополнительной компонентной базы автобусов – деталей кузова, элементов глубокой вытяжки, пластиковых пассажирских сидений и поручней.

На сегодняшний день QazTehna продолжает углублять технологии локализации как самостоятельно, так и в кооперации с другими отечественными производителями. Так, надстройки для грузовой техники будут изготавливаться совместно с казахстанскими заводами Құрылысмет и Maker КЛМЗ. Это стратегический шаг к формированию национальной экосистемы поставщиков, способных обеспечивать машиностроение отечественным металлом и компонентами.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
