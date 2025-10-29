Промышленный стандарт нового поколения в Казахстане

Завод QazTehna, открытый в 2020 году в Сарани, стал драйвером промышленного прогресса в регионе. Сегодня предприятие производит городские и школьные автобусы Yutong, грузовики Howo и Scania.

Важно, что все процессы реализуются в рамках соглашений о промышленной сборке в соответствии с поэтапным алгоритмом локализации, утвержденным партнерским заводом, отмечает президент Союза промышленных инвесторов Казахстана Кайрат Еламанов.

"Брендодержатель задает четкий алгоритм этапов локализации на каждую новую модель с учетом требований подписанного соглашения о промышленной сборке – сначала сборка основных узлов, затем сварка, покраска и мелкоузловая сборка и дальнейшее производство компонентной базы. QazTehna, в свою очередь, должен соблюдать условия промышленной сборки в полном объеме. Это четко контролируется со стороны уполномоченного органа в лице Министерства промышленности и строительства", – уточняет эксперт.

Фото: QazTehna

Компания QazTehna инвестировала в производственные активы 14 млрд тенге – наивысший показатель среди отечественных производителей коммерческой техники. С 2021 года завод перешел к мелкоузловой сборке (CKD), что потребовало создания сварочного и окрасочного циклов – одних из самых капиталоемких этапов в машиностроении.

Фото: QazTehna

"Локализация – это обязательство не только перед государством, но и перед технологическими партнерами. На каждом этапе и на каждой операции завод проходит контроль качества. Ни одно транспортное средство или автокомпонент не может быть выпущен, если он не соответствует стандартам производителей и требованиям безопасности. Поэтому процесс углубления локализации всегда идет поэтапно – это сложный промышленный путь, реализуемый step by step", — подчеркнул Кайрат Еламанов.