Промышленный стандарт нового поколения в Казахстане
Важно, что все процессы реализуются в рамках соглашений о промышленной сборке в соответствии с поэтапным алгоритмом локализации, утвержденным партнерским заводом, отмечает президент Союза промышленных инвесторов Казахстана Кайрат Еламанов.
"Брендодержатель задает четкий алгоритм этапов локализации на каждую новую модель с учетом требований подписанного соглашения о промышленной сборке – сначала сборка основных узлов, затем сварка, покраска и мелкоузловая сборка и дальнейшее производство компонентной базы. QazTehna, в свою очередь, должен соблюдать условия промышленной сборки в полном объеме. Это четко контролируется со стороны уполномоченного органа в лице Министерства промышленности и строительства", – уточняет эксперт.
Фото: QazTehna
Компания QazTehna инвестировала в производственные активы 14 млрд тенге – наивысший показатель среди отечественных производителей коммерческой техники. С 2021 года завод перешел к мелкоузловой сборке (CKD), что потребовало создания сварочного и окрасочного циклов – одних из самых капиталоемких этапов в машиностроении.
Фото: QazTehna
"Локализация – это обязательство не только перед государством, но и перед технологическими партнерами. На каждом этапе и на каждой операции завод проходит контроль качества. Ни одно транспортное средство или автокомпонент не может быть выпущен, если он не соответствует стандартам производителей и требованиям безопасности. Поэтому процесс углубления локализации всегда идет поэтапно – это сложный промышленный путь, реализуемый step by step", — подчеркнул Кайрат Еламанов.
В 2024 году было произведено 1576 единиц техники, из них 1396 единиц автобусов, 180 единиц коммерческой техники. План на 2025 год – 2887 единиц техники, из них автобусы 1560 единиц, коммерческая техника – 1327 единиц.
К концу 2025 года запланирован запуск штамповочного производства кузовных деталей автобусов. На заводе QazTehna установлен первый в Казахстане гидравлический штамповочный пресс, предназначенный для выпуска широкого спектра металлических элементов кузова. Пресс размещен в новом корпусе площадью 10 тыс. кв. м. В качестве сырья используется отечественная оцинкованная сталь марки 08КП, производимая металлургическим комбинатом Qarmet, прошедшая международную сертификацию. Общая сумма инвестиций с учетом второго этапа реализации превысит 20 млрд тенге.
Фото: QazTehna
В 2026 году начнется производство дополнительной компонентной базы автобусов – деталей кузова, элементов глубокой вытяжки, пластиковых пассажирских сидений и поручней.
На сегодняшний день QazTehna продолжает углублять технологии локализации как самостоятельно, так и в кооперации с другими отечественными производителями. Так, надстройки для грузовой техники будут изготавливаться совместно с казахстанскими заводами Құрылысмет и Maker КЛМЗ. Это стратегический шаг к формированию национальной экосистемы поставщиков, способных обеспечивать машиностроение отечественным металлом и компонентами.
Партнерский материал