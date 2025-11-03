Сезон без перебоев: угольщикам важно сохранить устойчивость

Отопительный сезон в Казахстане проходит стабильно. Однако перед угольной отраслью стоят важные вызовы, которые важно учесть, чтобы сохранить устойчивость всей энергосистемы. Об этом рассказала член правления НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова.

По словам Гульнары Бижановой, Казахстан располагает достаточными запасами угля для полного обеспечения внутренних потребностей страны.

"Ежегодно отечественные угледобывающие предприятия производят порядка 115 млн тонн угля, из которых около 30 млн тонн отправляется на экспорт. Оставшегося объема более чем достаточно для нужд коммунального, энергетического и бытового секторов", – отметила она.

Уголь сохраняет роль

Несмотря на то, что в стране активно реализуется программа газификации, уголь по-прежнему занимает определяющее значение для стабильности энергосистемы.

"Уголь по-прежнему остается ключевым элементом энергетического баланса страны. Для крупных промышленных предприятий и энергетических объектов он остается надежным, доступным и стабильным источником энергии", – подчеркнула член правления НПП "Атамекен".

Она также добавила, что не снижает значение угля и рост "зеленой" энергетики.

Сезонные поставки, запасы и логистика

Сегодня все регионы, за исключением полностью газифицированных западных областей, обеспечиваются углем в полном объеме. Гульнара Бижанова отметила, что дефицита угля нет, поставки осуществляются строго по утвержденным графикам. Логистика поставок также остается стабильной.

По данным Минэнерго, потребность коммунально-бытового сектора на отопительный сезон 2025-2026 годов составляет 7,7 млн тонн, из которых около 3 млн тонн уже поставлено. При этом в отрасли сохраняется системная проблема задержек оплаты со стороны теплоэнергетических предприятий.

"Часто уголь поставляется без аванса, а расчеты происходят уже в разгар сезона. Это создает кассовые разрывы и риски для добывающих компаний. Тем не менее сбои в поставках не допускаются", – уточнила Бижанова.

Она также подчеркнула, что вопрос находится на постоянном контроле Подкомитета угольной отрасли НПП "Атамекен", Минэнерго и акиматов.

Соцподдержка

Отдельно член правления НПП "Атамекен" остановилась на вопросе поддержки социально уязвимых категорий населения. Так, по словам Гульнары Бижановой, для малообеспеченных семей предусмотрены дотации на приобретение топлива. Между акиматами и компаниями заключаются меморандумы о поставках угля по льготным ценам либо о предоставлении его бесплатно. Кроме того, предприятия оказывают помощь семьям погибших работников, ветеранам и пенсионерам отрасли.

Тарифные риски

Главной угрозой для отрасли Бижанова назвала возможное повышение тарифов на ж/д перевозки и отмену дифференциации по видам грузов. По расчетам отраслевых экспертов, это может увеличить стоимость транспортировки угля в 3,5 раза к 2026 году и в 5 раз – к 2030 году.

"Такое решение ударит не только по угольным компаниям, но и по всей экономике. Рост тарифов приведет к снижению добычи, экспорта и к удорожанию топлива для населения", – предупредила член правления нацпалаты предпринимателей.

Еще один тревожный сигнал – возможное введение госрегулирования цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь.

"Административное вмешательство разрушает рыночные механизмы, снижает инвестпривлекательность, тормозит модернизацию и создает избыточное давление на производителей. В настоящее время вопрос рассматривается в Мажилисе Парламента, надеемся, что депутаты прислушаются к голосу угольщиков", – подчеркнула Бижанова.

По ее словам, задача НПП "Атамекен" – сохранить устойчивость отрасли, предотвратить перекосы и административные перегибы.

"Угольная промышленность – это не прошлое, а стратегическое настоящее Казахстана. Это десятки тысяч рабочих мест, устойчивость регионов, налоговые поступления и энергетическая независимость страны. Главное – сохранить разумный баланс интересов государства, бизнеса и общества", – подытожила Гульнара Бижанова.