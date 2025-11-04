#Народный юрист
Экономика и бизнес

В Казахмысе стартовал глобальный анализ системы промышленной безопасности

Анализ системы промышленной безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:19 Фото: Казахмыс
Казахмыс заключил контракт с международной консалтинговой компанией JMJ Associates (США), которая проведет стратегический аудит системы промышленной безопасности и охраны труда на всех производственных площадках..

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев обсудил с представителями JMJ детали сотрудничества.

JMJ Associates (США) специализируется на развитии корпоративной культуры и лидерства в сфере безопасности. Цель совместного проекта – формирование устойчивой культуры безопасности на всех предприятиях Казахмыса, где забота о жизни и здоровье становится личной ценностью каждого сотрудника.

Фото: Казахмыс

"Мы рассматриваем этот аудит не как формальность, а как стратегическую инвестицию в будущее компании – в безопасность и устойчивость", – подчеркнул Нурахмет Нуриев.

По словам руководителя казахстанского подразделения JMJ Рената Салимгалиева, работа начнется с детальной диагностики: интервью, наблюдений на производстве и анализа процессов. Это позволит определить сильные стороны системы и области, требующие улучшения.

Фото: Казахмыс

Проект будет сосредоточен на двух ключевых направлениях:

  • Формирование личной ответственности за безопасность – когда руководители подают пример, а в коллективах создается атмосфера доверия и открытости;
  • Создание безопасной рабочей среды – устранение факторов риска и внедрение системных решений, при которых соблюдать правила проще, чем нарушать их.
"Проект рассчитан на несколько лет. Мы обучим сотрудников всех уровней, подготовим внутренних лидеров и амбассадоров безопасности. Наша цель – чтобы культура безопасности развивалась внутри компании и после завершения проекта", – отметил Ренат Салимгалиев.

Фото: Казахмыс

В JMJ ожидают, что сотрудничество укрепит доверие между сотрудниками и руководством, сократит количество травм и происшествий, а безопасность станет естественной частью повседневной работы.

Как отметил Нурахмет Нуриев, в проект вовлечены все уровни управления – от линейных руководителей до топ-менеджмента. По итогам аудита будет разработана долгосрочная программа повышения зрелости системы безопасности до 2028–2029 годов, чтобы соблюдение правил стало естественной привычкой – как пристегивание ремня в автомобиле.

Фото: Казахмыс

Айсулу Омарова
