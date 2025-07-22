В 2025 году Казахмыс инвестирует в охрану труда и промышленную безопасность 178 млрд тенге

Казахмыс продолжает системную работу по улучшению условий труда и снижению производственных рисков. В 2024 году компания направила 80 млрд тенге на охрану труда и промышленную безопасность, включая 64 млрд тенге инвестиций и 16 млрд текущих расходов.

Основные средства были вложены в обновление горно-выемочного оборудования и вентиляции (30 млрд), страхование работников (14 млрд), ремонт зданий (9,6 млрд), пожарную безопасность и ремонт оборудования (по 4,6 млрд), а также медицину труда (1,2 млрд).

В 2025 году инвестиции значительно увеличились – до 178 млрд тенге капитальных вложений и 20 млрд тенге текущих расходов. Главный приоритет – снижение риска падения горной массы (90 млрд), ремонт зданий (28,8 млрд), пожарная безопасность и работа с вращающимися механизмами (по 13,8 млрд), медицина труда (3,6 млрд), меры по безопасности при работе на высоте, обучение и транспорт (15,4 млрд).

Фото: Казахмыс

Помимо инвестиций, Казахмыс активно развивает человеческий капитал. Так, в компании стартовал цикл стратегических сессий и обучающих тренингов для руководителей по формированию культуры безопасности. Первый тренинг прошел в Астане, в нем приняли участие порядка 50 руководителей промышленных предприятий и представителей топ-менеджмента.

На сессии обсуждались лучшие практики ПБиОТ, проводилась диагностика системы управления охраной труда, сформированы персональные обязательства и проекты на 2025-2026 годы.

Фото: Казахмыс

Целью мероприятия было развитие лидерских качеств топ-менеджеров, повышение культуры безопасности на предприятиях, внедрение новых практик на пути к снижению рисков на рабочих местах. В течение двух дней участники активно обсуждали развитие лидерских качеств, существующие вопросы по части охраны труда и промышленной безопасности, пути их решения, разбирали отдельные кейсы из лучших мировых практик и на примере других компаний.

Фото: Казахмыс

По итогу тренинга было запланировано создание специальной рабочей группы по охране труда и на основании полученных знаний формирование внутренней дорожной карты развития, в которой будут прописаны и применены лучшие практики и инструменты, а именно: оценка рисков, развитие коммуникаций, наставничество, подготовка внутренних тренеров по направлениям, линейные обходы, проведение комитетов, правильная мотивация работников и пр. Внедрение и системное использование всех этих инструментов поможет значительно повысить культуру безопасности в компании и снизить риски на производстве.

Фото: Казахмыс

Казахмыс планирует и дальше проводить подобные профильные тренинги в регионах и на производственных площадках, обучая руководителей среднего звена и линейный персонал.