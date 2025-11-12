Олжас Бектенов обратился к европейскому бизнесу с призывом

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 18-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз" по вопросам текущего взаимодействия и дальнейшего улучшения делового климата в РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 12 ноября 2025 года в пресс-службе правительства, участие в заседании приняли руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат, представители бизнес-сообщества стран ЕС.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул заинтересованность Казахстана в углублении взаимодействия с европейскими партнерами.

Фото: primeminister.kz

"Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу особое внимание уделил совершенствованию инвестиционной политики. Мы работаем над созданием благоприятных условий для долгосрочных инвестиций в экономику. Призываю европейский бизнес к реализации новых совместных проектов с локализацией производства и расширением присутствия в Казахстане", – отметил Олжас Бектенов.

За 10 месяцев инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 13,1% и достигли 16 трлн тенге.

Правительство РК планомерно укрепляет правовые и институциональные основы, гарантирующие защиту интересов инвесторов и поддержку бизнесу. В рамках мер по упрощению административных требований для бизнеса отменено около половины видов отчетности. Посредством веб-портала EgovBusiness и мобильного приложения все госуслуги и меры поддержки инвесторам предоставляются по принципу "одного окна". В целом, в онлайн-формат переведено свыше 90% государственных услуг.

В новом Налоговом кодексе для инвесторов сохранены гибкие преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин, предоставления натурных грантов.

Инфраструктурная поддержка бизнесу оказывается в виде предоставления готовых производственных площадок в специальных экономических, индустриальных, малых промышленных зонах.

Фото: primeminister.kz

С предложениями и рекомендациями выступили посол ЕС Алешка Симкич, посол Германии Моника Иверсен, посол Нидерландов Нико Схермерс, посол Франции Сильван Гиоге, посол Швеции Стефан Эрикссон, председатель Европейской бизнес-ассоциации Казахстана Ерлан Досымбеков, генеральный менеджер Glovo Казахстан (Испания) Лаура Мартин Алькарас.

Подняты вопросы, касающиеся условий для ведения и развития бизнеса, предсказуемой налоговой политики, верховенства закона.

Посол Европейского союза Алешка Симкич отметила, что Казахстан является ключевым направлением для европейских инвесторов в Центральной Азии. Перспективными направлениями сотрудничества названы сферы энергетики, цифровых коммуникаций и ИИ, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, Управления водными ресурсами.

"Казахстан улучшает свои позиции в таких рейтингах, как Индекс глобальной конкурентоспособности WEF. По ряду ключевых для инвестиций показателей страна лидирует в регионе. Дальнейшее улучшение условий для инвесторов в перспективе может принести большую выгоду", – сказал посол Нидерландов Нико Схермерс.

Посол Франции Сильван Гиоге сообщил о растущем интересе французских компаний к казахстанскому рынку, обусловленном проводимыми на государственном уровне реформами, обеспечивающими надежную правовую базу для инвесторов.

Посол Швеции Стефан Эрикссон подчеркнул важность цифровой трансформации Казахстана и подтвердил заинтересованность шведских компаний в обмене опытом в области внедрения технологий искусственного интеллекта.

По итогам заседания участники подтвердили готовность к всестороннему содействию в развитии торгово-экономических отношений и активизации инвестиционных связей Казахстана и ЕС. Премьер-министр поручил государственным органам и организациям проработать все озвученные вопросы и рекомендации.

Европейский союз – крупнейший торговый и инвестиционный партнер РК. Товарооборот между Казахстаном и ЕС за 9 месяцев текущего года составил 33,1 млрд долларов. Валовый приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в экономику РК достиг 4,2 млрд долларов по итогам первого полугодия текущего года. С участием европейского капитала в стране работают свыше 4 тыс. предприятий в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, агрохимия, фармацевтика, пищевая промышленность. Среди них такие компании, как Alstom, Claas, Carlsberg, Polpharma и ряд других.

30 октября 2025 года Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства по привлечению инвестиций в экономику. Он подчеркнул, что акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это, по словам премьера, "самый важный вопрос". Также он поручил "акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей по инвестициям привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей".