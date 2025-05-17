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Политика

Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики

Бектенов, экономика, эксперты , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 13:43 Фото: Правительство РК
Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экспертами, в ходе которой обсудили актуальные вопросы развития экономики, сообщает Zakon.kz.

Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, а также озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста.

Внимание было уделено инвестиционному и торговому направлениям, обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

Ранее стало известно, что экономика Казахстана за четыре месяца 2025 года прибавила 6%. 

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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