Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экспертами, в ходе которой обсудили актуальные вопросы развития экономики, сообщает Zakon.kz.

Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, а также озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста.

Внимание было уделено инвестиционному и торговому направлениям, обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.

Ранее стало известно, что экономика Казахстана за четыре месяца 2025 года прибавила 6%.