КТЖ усиливает позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба между Китаем и Европой

В рамках исполнения поручения президента по развитию транзитного потенциала страны делегация АО "НК "ҚТЖ" во главе с председателем правления Талгатом Алдыбергеновым находится в КНР, где 18 ноября участвовала во Втором форуме международного сотрудничества ж\д маршрута Китай – Европа.

На форуме выступили заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян, губернатор провинции Шаньси Чжао Ган, руководитель китайских железных дорог Го Чжусюэ и другие высокопоставленные представители правительственных структур из более 40 стран.

Особое внимание на форуме было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), вопросам укрепления международного сотрудничества и укрепления роли железнодорожного транспорта в обеспечении стабильности глобальных поставок.

Фото: пресс-служба ҚТЖ

В рамках форума было подписано соглашение о присоединении китайских железных дорог через компанию CRCT к "MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL Ltd." – совместному предприятию казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог.

Выступая на форуме, Талгат Алдыбергенов подчеркнул, что развитию маршрута придают важное значение лидеры Казахстана и Китая. Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях отмечали, что укрепление связей по маршруту Китай – Центральная Азия – Европа соответствует общим стратегическим интересам государств и открывает новые возможности для устойчивой торговли и роста.

Фото: пресс-служба ҚТЖ

Так, перевозки между Казахстаном и Китаем за последние 10 лет выросли более чем в 4,5 раза. В 2025 году ожидается достижение 35 млн тонн (за 10 месяцев уже перевезено свыше 29 млн тонн, что на 11% выше уровня прошлого года).

Кооперационные проекты Казахстана и Китая в Ляньюньгане, Хоргосе, Сиане и других транспортных узлах демонстрируют устойчивый рост. Контейнерные перевозки за десятилетие увеличились более чем в 5 раз и превысили 1,4 млн ДФЭ.

Фото: пресс-служба ҚТЖ

По ТМТМ также сохраняется позитивная динамика: за 10 месяцев текущего года количество контейнерных поездов выросло на 12%. Лидером по отправкам стал город Сиань – 46% общего объема, свыше 16 тыс. ДФЭ.

Необходимо отметить, что для удовлетворения растущего спроса Казахстан активно инвестирует в железнодорожную инфраструктуру. Ведется строительство и модернизация 5 тыс. км путей, что позволит в ближайшие годы увеличить пропускную способность на границе с КНР до 100 млн тонн в год.