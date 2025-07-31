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Политика

Токаеву доложили о цифровизации и росте перевозок в КТЖ

Токаев и глава КТЖ, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 11:50 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 июля 2025 года, принял председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Талгата Алдыбергенова. Президенту была представлена информация о результатах деятельности национальной компании, сообщает Zakon.kz.

Как доложил Талгат Алдыбергенов, по итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и обводной Алматы.

Также известно, что продолжается реализация проекта Дарбаза – Мактаарал. Начато строительство линий Бахты – Аягоз и Кызылжар – Мойынты.

Главе государства было доложено, что продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток – Запад и Север – Юг.

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации. В партнерстве с мировыми лидерами инноваций ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.

В завершение президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.

3 июля 2025 года Талгата Алдыбергенова назначили новым председателем правления национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ). Ранее он занимал должность заместителя председателя правления.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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