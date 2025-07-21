КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
Руководители компаний подтвердили курс на усиление стратегического партнерства и обсудили реализацию соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в ноябре 2024 года в Астане.
Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"
В результате переговоров стороны подписали Протокол, предусматривающий усовершенствование работы на межгосударственных стыковых пунктах:
- изменение направления вагонопотоков;
- автоматизации технологии приема/сдачи поездов;
- удлинение гарантийных плеч обслуживания вагонов.
Это позволит во втором полугодии текущего года увеличить на 30% количество передаваемых составов через межгосударственные стыковые пункты с 65 до 85 пар поездов в сутки. Достигнута договоренность о синхронизации развития МГСП на 2026-2027 годы.
Также стороны рассмотрели вопросы по:
- взаимодействию увеличения объемов перевозок по восточной ветке МТК "Север-Юг";
- интеграции информационных систем в рамках проекта АСОУП-2 и по автоматизации железнодорожного транзита по всем транзитным грузам в сообщении Китай – Европа с оформлением транзитной декларации в автоматическом режиме и ее совместимости с информационными системами российских и белорусских железных дорог;
- принято решение рассмотреть на заседании Совместной рабочей группы дальнейшее увеличение объемов перевозок и приема/сдачи поездов на 2026 год.
Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"
Казахстанская сторона отметила, что в текущем году завершается строительство крупных инфраструктурных проектов: Достык – Мойынты, железнодорожного обхода Алматинского узла и модернизация более трех тысяч километров действующих линий, что существенно повысит пропускную способность дорог.
"Уверен, что наше конструктивное сотрудничество, в том числе в рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и совместной работы в рамках МГСП, позволит не только обеспечить устойчивый рост объемов перевозок и увеличит обмен поездов на 30%, до 85 пар в сутки по сравнению с первой половиной 2025 года. Мы также активно реализуем масштабные инфраструктурные проекты, цифровизацию и автоматизацию железнодорожных перевозок, в том числе оформление в автоматическом режиме транзитных деклараций, что создает прочную основу для прозрачности, дальнейшего роста и интеграции наших транспортно-информационных систем". Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов