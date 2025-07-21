КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство

В Москве 21 июля состоялась рабочая встреча председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

Руководители компаний подтвердили курс на усиление стратегического партнерства и обсудили реализацию соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в ноябре 2024 года в Астане.

Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

В результате переговоров стороны подписали Протокол, предусматривающий усовершенствование работы на межгосударственных стыковых пунктах:

изменение направления вагонопотоков;

автоматизации технологии приема/сдачи поездов;

удлинение гарантийных плеч обслуживания вагонов.

Это позволит во втором полугодии текущего года увеличить на 30% количество передаваемых составов через межгосударственные стыковые пункты с 65 до 85 пар поездов в сутки. Достигнута договоренность о синхронизации развития МГСП на 2026-2027 годы.

Также стороны рассмотрели вопросы по:

взаимодействию увеличения объемов перевозок по восточной ветке МТК "Север-Юг";

интеграции информационных систем в рамках проекта АСОУП-2 и по автоматизации железнодорожного транзита по всем транзитным грузам в сообщении Китай – Европа с оформлением транзитной декларации в автоматическом режиме и ее совместимости с информационными системами российских и белорусских железных дорог;

принято решение рассмотреть на заседании Совместной рабочей группы дальнейшее увеличение объемов перевозок и приема/сдачи поездов на 2026 год.

Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

Казахстанская сторона отметила, что в текущем году завершается строительство крупных инфраструктурных проектов: Достык – Мойынты, железнодорожного обхода Алматинского узла и модернизация более трех тысяч километров действующих линий, что существенно повысит пропускную способность дорог.