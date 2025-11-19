#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

В 2025 году на государственную поддержку сельского хозяйства Актюбинской области направлено 15 млрд тенге

Сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:38 Фото: акимат Актюбинской области
Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетных направлений экономики Актюбинской области.

Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций, где он представил итоги социально-экономического развития региона.

"Благодаря мерам государственной поддержки в отрасли сохраняется положительная динамика. За 10 месяцев произведено продукции на сумму около 353 миллиардов тенге", – отметил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Из этого объема 171,8 млрд тенге приходится на животноводство и 177,6 млрд тенге – на растениеводство. Поголовье скота по сравнению с прошлым годом увеличилось в среднем на 7%.

С опорой на успешный опыт Северо-Казахстанской области в регионе реализуется проект по расширению молочно-товарной фермы "АЙС" до 1600 голов. Для этого предоставлен льготный кредит под 2,5% годовых на сумму 7,5 млрд тенге.

Ожидается, что после выхода на полную мощность производство молока увеличится на 20 тысяч тонн в год. В рамках первой очереди уже завезено 800 голов крупного рогатого скота.

Фото: акимат Актюбинской области

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы "Кең дала-2" выделено 5,9 млрд тенге льготных кредитов под 5% годовых.

Это позволило собрать 554 тысячи тонн продукции, что на 40 тысяч тонн больше, чем в прошлом году (в 2024 году – 515 тысяч тонн).

В сельское хозяйство также активно привлекаются инвестиции. В текущем году реализовано 6 проектов на сумму 11,5 млрд тенге.

Фото: акимат Актюбинской области

Кроме того, в рамках проекта "Ауыл Аманаты" одобрено 2883 проекта, по ним выданы льготные кредиты на сумму 16,4 млрд тенге.

"Программа "Ауыл Аманаты" дает ощутимый импульс развитию сельской экономики, созданию рабочих мест и повышению доходов сельчан", – подчеркнул Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Айсулу Омарова
