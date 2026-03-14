Общество

Агропромышленный комплекс СКО показал рекордный вклад в экономику области

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 08:55 Фото: пресс-служба акимата СКО
Агропромышленный комплекс Северо-Казахстанской области остается одной из главных опор региональной экономики, сообщает Zakon.kz.

Его доля в структуре валового регионального продукта составляет 23,4%, что подтверждает стратегическое значение отрасли для развития области.

"По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 1,1 трлн тенге, а индекс физического объема составил 110,2%. По этому показателю Северо-Казахстанская область вошла в тройку лидеров среди регионов страны", – говорится в сообщении.

Уборочная кампания охватила 4,3 млн гектаров. Из них 3 млн гектаров пришлись на зерновые культуры, 1 млн гектаров – на масличные, 392 тыс. гектаров – на кормовые. В регионе последовательно продолжается работа по диверсификации посевов. Посевы масличных культур достигли 1 млн гектаров, что является самым высоким показателем в стране.

Зерновые культуры вновь показали высокие результаты. В области намолочено свыше 6,6 млн тонн зерна при средней урожайности 21,4 центнера с гектара. Валовой сбор масличных составил 1,3 млн тонн. Это исторический результат для региона.

Серьезную роль в достижении таких показателей сыграла государственная поддержка. Общий объем льготного финансирования агропромышленного комплекса составил 163 млрд тенге. В 2025 году в рамках программ "Кен Дала 1" и "Кен Дала 2" было профинансировано 105 млрд тенге, что в 2,5 раза больше уровня предыдущего года. Через СПК "Солтүстік" направлено 37 млрд тенге, еще 50,5 млрд тенге через АО "КазАгроФинанс" – на закуп техники. На форвардный закуп выделено 7,5 млрд тенге.

"Сегодня Северо-Казахстанская область выращивает треть всего казахстанского зерна, производит четверть маслосемян и десятую часть молока в стране. Это подтверждает статус региона как одного из ведущих аграрных центров Казахстана", – говорится в сообщении.

Последовательно развивается и животноводство. Особое внимание уделяется молочному направлению. В рамках программы "Тиражирование опыта СКО" область заняла лидирующие позиции по объемам производства молока. Из 118 молочных ферм региона 50 являются современными, оснащенными передовым оборудованием и племенным скотом зарубежной селекции.

В области развиваются и "умные фермы" – цифровые молочные комплексы с полной автоматизацией. В числе таких проектов ТОО "Возвышенка СК" на 1800 голов, ТОО "Атамекен Агро Корнеевка" и ТОО "Буденное СК" на 1200 голов. Ключевыми проектами также остаются строительство мега-фермы на 8 тыс. голов под руководством Геннадия Зенченко и возведение фермы на 10 тыс. голов в районе имени Магжана Жумабаева силами ТОО "СК Агро-2050". Здесь будет установлена доильная система "Карусель" на 100 коров – крупнейшая в Центральной Азии. Для укрепления кормовой базы реализуется проект ТОО "SalarFarm" по выпуску гранулированной люцерны мощностью 60 тыс. тонн в год.

Одновременно в регионе продолжается реализация крупных проектов в сфере переработки. Завершено строительство цеха по производству сгущенного молока ТОО "Евразиан Милк" мощностью 12 тыс. тонн в год. Введена в эксплуатацию ферма ТОО "Север Агро LTD" по производству сухого кобыльего молока на 400 голов – уникальный для страны проект.

"Кроме того, ТОО "Масло-Дел Петропавловск" ведет строительство цеха по глубокой переработке растительного масла для производства лецитина мощностью 2 тыс. тонн в год", – говорится в сообщении.

Агропромышленный комплекс Северо-Казахстанской области демонстрирует устойчивый рост, укрепляет продовольственную безопасность и вносит весомый вклад в экономическое развитие региона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Атырауской области дан старт строительству стадиона на 12 тысяч мест
13:02, Сегодня
В Атырауской области дан старт строительству стадиона на 12 тысяч мест
Агропромышленный комплекс: достижения и перспективы
20:29, 05 июля 2024
Агропромышленный комплекс: достижения и перспективы
В Туркестане началось строительство хлопкового агропромышленного комплекса
16:08, 30 октября 2024
В Туркестане началось строительство хлопкового агропромышленного комплекса
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
