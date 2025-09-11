Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области

Регион определил приоритетные направления по реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева. Область делает ставку на привлечение инвестиций, цифровизацию экономики, развитие энергетики и агропромышленного комплекса.

Ожидаются рекордные урожаи, строительство новых производств и запуск масштабных социальных проектов, которые должны обеспечить устойчивый рост экономики и повышение качества жизни населения.

В Кокшетау под председательством акима области Марата Ахметжанова прошло заседание областного актива, посвященное реализации Послания президента. В нем приняли участие акимы районов и городов, представители общественности и бизнеса, руководители управлений и ведомств, передает управление внутренней политики.

"В Послании определены ключевые приоритеты – обеспечение макроэкономической стабильности, пересмотр инвестиционной политики и условий для ведения бизнеса, формирование экосистемы цифровых активов, раскрытие промышленного потенциала, перезапуск системы социальной поддержки, а также укрепление в обществе идеологии закона и порядка. Этот документ обозначил дальнейший курс развития страны не только с социально-экономической, но и с политической стороны. Цифровая повестка становится главным драйвером комплексной модернизации", – отметил аким области Марат Ахметжанов.

О приоритетах новой экономической политики, основанных на инвестициях и цифровизации, где регион демонстрирует ощутимые результаты рассказал заместитель акима области Ернар Жаркешев.

"С начала года в экономику области привлечено около 456 миллиардов тенге инвестиций. Это в полтора раза выше уровня прошлого года. В общей сложности реализуется 226 проектов, при этом создается 2,5 тысячи рабочих мест. В их числе завод по производству алюминиевых прокатов в Целиноградском районе, предприятие по переработке круп в Кокшетау и расширение выпуска сельхозтехники. Эти проекты становятся новым циклом развития экономики области, когда каждый вложенный тенге работает на производство, занятость и рост доходной базы местных бюджетов", – подчеркнул Ернар Жаркешев.

Он сообщил, что в индустриальной зоне "Aqmola" формируется портфель семи крупных проектов, которые создадут свыше 4,5 тысячи рабочих мест. Большие перспективы открываются в золотодобывающей отрасли и переработке редкоземельных металлов, а также в энергетике.

По его словам, в регионе уже реализуется Стратегия цифровизации на 2025–2030 годы и Карта цифровой трансформации.

"Мы создаем полноценную цифровую экосистему. В центре управления регионом внедряются предиктивная аналитика, централизованный мониторинг данных и управление на основе KPI. Параллельно запускается система Aqmola Region Score, которая в режиме реального времени показывает эффективность работы каждого района и города. В стратегических планах – создание цифрового двойника территории и цифрового Генерального плана. Это позволит перейти к управлению на основе данных и повысить прозрачность всей работы. Важно, что цифровизация касается не только ЖКХ или транспорта, но и сельского хозяйства, экологии, земельных ресурсов. Для этого мы создаем Совет по искусственному интеллекту при акимате, чтобы решения в цифровой политике принимались коллегиально и с учетом мнения экспертов и бизнеса", – обозначил спикер.

Фото: акимат Акмолинской области

Представители власти, бизнеса и аграрного сектора выразили уверенность, что синергия усилий позволит региону укрепить экономический потенциал и закрепить лидерские позиции в стране.

"Нужно подчеркнуть, что Послание президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева имеет большое историческое значение. Глава государства предложил новую концепцию построения сильного Казахстана, основанного на честности, устойчивом развитии и верховенстве закона и порядка. В этом контексте цифровизация страны направлена на то, чтобы все предпринимаемые меры и создаваемые условия для населения служили исключительно светлому будущему. Если системно реализовать все задачи, обозначенные в Послании, Казахстан станет мощным государством", – высказался советник акима области по социальным вопросам Жабал Ергалиев.

На заседании свое место занял и вопрос социальных выплат. Президент подчеркнул, что помощь должна быть адресной, а ресурсы государства направлены на развитие ключевых сфер. Эксперты поддерживают такой подход.

"Мы действительно видим, что за последние годы количество льгот и выплат постоянно увеличивалось, но далеко не всегда они доходили до тех, кто реально нуждается. В итоге у государства формировались огромные обязательства, а люди не всегда чувствовали отдачу. Очень важно, что Президент акцентировал внимание именно на адресности. Это значит, что помощь будет оказываться тем, кто находится в уязвимом положении – многодетным семьям, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Такой подход позволит освободить значительные ресурсы и направить их на то, что нужно всем гражданам: новые школы, больницы, современную инфраструктуру. Это не отказ от социальной поддержки, а ее наведение порядка и повышение эффективности", – отметил председатель Акмолинского областного общественного совета Кабдуали Кулушев.

В завершение заседания аким области Марат Ахметжанов подчеркнул, что Послание президента является основой развития региона на ближайшие годы.

"Это не просто политическое заявление, а четкая дорожная карта. Речь идет о справедливости, развитии и оптимизме, которые должны стать фундаментом жизни каждого гражданина и общества в целом. Мы обязаны реализовать все поставленные задачи сообща – власть, бизнес и каждый житель области. Только тогда мы сможем обеспечить устойчивый рост экономики и повышение качества жизни населения", – отметил аким.