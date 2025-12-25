Токаев прибыл в Жамбылскую область

25 декабря 2025 года глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.

Фото: akorda.kz

Накануне, 24 декабря, президент провел совещание по дальнейшему развитию Астаны, где прозвучали моменты, касающиеся всех регионов страны.