События

Токаев прибыл в Жамбылскую область

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:17 Фото: akorda.kz
25 декабря 2025 года глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.

самолет Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:17

Фото: akorda.kz

Накануне, 24 декабря, президент провел совещание по дальнейшему развитию Астаны, где прозвучали моменты, касающиеся всех регионов страны.

въезд в Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:17

Фото: akorda.kz

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
