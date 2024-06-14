Инвестору в Жамбылской области помогли оформить участок под строительство завода, производящего цианид натрия

В Жамбылской области решили проблему с СЭЗ "Jibek Joly". В прокуратуре региона рассказали, что встретились с инвесторами, столкнувшимися с проблемой оформления земельных участков, передает Zakon.kz.

Администрация специальной экономической зоны Jibek Joly длительное время не могла аннулировать государственные акты на земли инвесторов, которые отказались от реализации своих проектов в 2017-2018 годах, сообщили в ведомстве.



Так, 81,77 га территории СЭЗ заняты нереализуемыми проектами, что исключало возможность выделения и оформления земельных участков новым инвесторам.

"По письму прокуратуры Шуского района уполномоченным органом по ведению земельного кадастра аннулированы государственные акты на данные участки". Прокуратура Жамбылской области

Это позволило СЭЗ полноценно распоряжаться территорией и исполнить договорные обязательства перед ТОО "Altynalmas Reagents", планирующим строительство завода по производству цианида натрия с бюджетом 45 млрд тенге.

Ранее прокуратура Шымкента вернула в госбюджет 24 млн тенге.

