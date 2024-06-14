Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Инвестору в Жамбылской области помогли оформить участок под строительство завода, производящего цианид натрия

Инвестору в Жамбылской области помогли оформить участок под строительство завода, производящего цианид натрия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:39 Фото: прокуратура Жамбылской области
В Жамбылской области решили проблему с СЭЗ "Jibek Joly". В прокуратуре региона рассказали, что встретились с инвесторами, столкнувшимися с проблемой оформления земельных участков, передает Zakon.kz.

Администрация специальной экономической зоны Jibek Joly длительное время не могла аннулировать государственные акты на земли инвесторов, которые отказались от реализации своих проектов в 2017-2018 годах, сообщили в ведомстве.

Так, 81,77 га территории СЭЗ заняты нереализуемыми проектами, что исключало возможность выделения и оформления земельных участков новым инвесторам.

"По письму прокуратуры Шуского района уполномоченным органом по ведению земельного кадастра аннулированы государственные акты на данные участки". Прокуратура Жамбылской области

Это позволило СЭЗ полноценно распоряжаться территорией и исполнить договорные обязательства перед ТОО "Altynalmas Reagents", планирующим строительство завода по производству цианида натрия с бюджетом 45 млрд тенге.

Ранее прокуратура Шымкента вернула в госбюджет 24 млн тенге.

Читайте также

Завершение проекта реконструкции очистных сооружений
Завершился проект реконструкции очистных сооружений на Атырауском НПЗ
МЭ РК, Казахстан, Кашаган
Арбитраж начал рассматривать иски Казахстана к операторам Карачаганака и Кашагана
Утильсбор, Казахстан, Шарлапаев
Канат Шарлапаев про петицию об утильсборе: Нам нужен диалог, а не шоу
Константин Вноровский
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Жамбылская область Инвестиции в РК 2024 год Строительство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: