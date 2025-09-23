#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Президент: Казахстан намерен стать ключевым транзитным хабом Евразии

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие, диверсификация экономики и международное сотрудничество остаются ключевыми приоритетами страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 23 сентября на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что глобальные инвестиционные потоки становятся все более фрагментированными и политизированными, что уже привело к снижению мирового объема прямых иностранных инвестиций до 1,5 трлн долларов.

"Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов", – сказал Токаев.

По его словам, Казахстан, располагаясь в центре Евразии, играет ключевую роль как транзитный хаб.

"Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", – сообщил он.

Токаев подчеркнул, что Казахстан интегрировал Цели в области устойчивого развития в государственное планирование и бюджетирование.

"Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня", – отметил президент, добавив, что в Алматы открылся Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

Президент также выделил роль Центральной Азии как площадки для международного сотрудничества. "Центральноазиатская пятерка" укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности", – сказал он.

Говоря об экономике, Токаев отметил ее устойчивый рост: "Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе".

Он добавил, что энергетическая стратегия страны базируется на четырех столпах – нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. При этом Казахстан обязался достичь декарбонизации в течение 35 лет.

Токаев подчеркнул и потенциал сельского хозяйства.

"Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения", – заявил он.

Глава государства подтвердил намерение страны и дальше диверсифицировать внешнюю торговлю, делая ее более устойчивой и инклюзивной.

А ранее президент Казахстана предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
