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События

Казахстан укрепляет позиции как региональный инвестиционный хаб

Казахстан укрепляет позиции как региональный инвестиционный хаб, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 20:19 Фото: pixabay
В Казахстане продолжается системная работа по улучшению условий для привлечения иностранных инвестиций. Очередным шагом в этом направлении стало внедрение инвесторской визы, или так называемой "золотой визы", сообщает Zakon.kz.

По инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тыс. долларов США в капитал местных компаний или ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на получение визы с последующей возможностью вида на жительство сроком до 10 лет.

Этот механизм – не просто административная мера, а новый уровень доверия к инвесторам, сигнализирующий о том, что Казахстан готов предложить прозрачные, долгосрочные условия и правовые гарантии тем, кто приходит в страну с капиталом и идеями. Подобные инструменты давно доказали свою эффективность в странах Европы, США и Азии – и теперь Казахстан внедряет свою собственную модель инвестиционного резидентства, адаптированную под национальные приоритеты и задачи роста.

Важным результатом повышения интереса инвестиционного сообщества к Казахстану стало также резкое увеличение количества подписанных Инвестиционных контрактов и Соглашений об инвестициях (СОИ) – юридических документов, закрепляющих взаимные обязательства между инвестором и государством. Если в 2022 году было подписано всего одно такое соглашение, то за шесть месяцев 2025 года уже 13, с общим объемом инвестиций более 16 млрд долларов США. А это – не просто цифры, а новые производства, рабочие места, экспортный потенциал и точки роста на карте Казахстана.

Заключенные договоренности – это не только инвестиции, но и передача технологий, развитие инфраструктуры, укрепление перерабатывающей промышленности, а также вклад в социальную стабильность. Соглашения позволяют начать практическую реализацию проектов в короткие сроки, создавая эффект на экономику не только в текущем году, но и в перспективе. Такая работа становится важным элементом в достижении задач по увеличению доли переработки и устойчивому экономическому росту.

Ранее сообщалось, что Карагандинская область ищет дополнительные возможности привлечения инвестиций.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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