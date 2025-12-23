#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Мангистау отсутствует дефицит питьевой воды

В Мангистау отсутствует дефицит питьевой воды, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 15:59 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
В Мангистауской области в рамках развития инженерной инфраструктуры реализован ряд важных проектов, в результате чего решена одна из самых актуальных проблем – дефицит питьевой воды.

Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По словам акима, для устранения дефицита питьевой воды, который на протяжении нескольких лет оставался проблемой в регионе, в Актау была запущена вторая очередь опреснительного завода "Каспий", благодаря чему его мощность увеличилась с 20 до 40 тысяч кубометров в сутки. Также на территории МАЭК введена в эксплуатацию опреснительная установка мощностью 6 тысяч кубометров в сутки. В городах Кендерли и Форт-Шевченко, селе Курык запущены новые объекты по опреснению морской воды. В результате в текущем году в области не зафиксировано дефицита питьевой воды.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Для окончательного решения данного вопроса до 2028 года планируется реализация трех крупных проектов общей стоимостью 114 млрд тенге. В их числе – увеличение мощности завода "Каспий" до 100 тысяч кубометров в сутки, а также строительство на базе МАЭК станции обратного осмоса и установки по опреснению воды.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Айсулу Омарова
