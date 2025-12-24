Депутат раскритиковал систему господдержки бизнеса из-за отсутствия единого подхода
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов 24 декабря 2025 года на пленарном заседании палаты указал на разрозненность мер государственной поддержки, дублирование функций между ведомствами и институтами развития, а также отсутствие анализа их результативности, передает корреспондент Zakon.kz.
Сабильянов обратил внимание на эффективность инструментов государственной поддержки.
"Проведенный анализ вскрыл проблемы в управлении, учете и анализе всей системы мер господдержки, которые влияют на их результативность. Меры оказываются разрозненно. Ответственность между Министерством национальной экономики, отраслевыми государственными органами размыта из-за дублирования и пересечения мер поддержки. Создано множество институтов развития – операторов: Банк Развития Казахстана, Фонд развития промышленности, Фонд развития предпринимательства "Даму", Казахстанский центр индустрии и экспорта "КазИндастри", Центр развития торговой политики "КазТрэйд" и другие. У них не сформирована система определения и анализа эффективности", – озвучил депутат.
Он также подчеркнул, что поручение главы государства по предоставлению мер государственной поддержки по принципу "одного окна" до сих пор не исполнено.
"Также выявлено систематическое получение поддержки одними и теми же субъектами по разным инструментам поддержки от разных операторов. Наряду с этим одновременно предприятия пользовались и налоговыми льготами. Поэтому предлагается прекратить предоставление одним и тем же субъектам нескольких мер и нескольких видов государственной поддержки. И, соответственно, уполномоченным органам обеспечить оценку и анализ эффективности каждой меры господдержки. Также НПП "Атамекен" продолжает консультирование бизнеса и сервисное сопровождение ежегодно на 1 млрд тенге за счет бюджета. И при этом не спешит переходить на онлайн-формат", – заявил Сабильянов.
По его словам, в результате происходит неэффективное расходование бюджетных средств на формально оказанные для бизнеса услуги, и это необходимо исправить. Он отметил, что есть также примеры скрытого финансирования аффилированных предприятий с заемщиком за счет льготных средств.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса.
