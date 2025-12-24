#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Депутат раскритиковал систему господдержки бизнеса из-за отсутствия единого подхода

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов 24 декабря 2025 года на пленарном заседании палаты указал на разрозненность мер государственной поддержки, дублирование функций между ведомствами и институтами развития, а также отсутствие анализа их результативности, передает корреспондент Zakon.kz.

Сабильянов обратил внимание на эффективность инструментов государственной поддержки.

"Проведенный анализ вскрыл проблемы в управлении, учете и анализе всей системы мер господдержки, которые влияют на их результативность. Меры оказываются разрозненно. Ответственность между Министерством национальной экономики, отраслевыми государственными органами размыта из-за дублирования и пересечения мер поддержки. Создано множество институтов развития – операторов: Банк Развития Казахстана, Фонд развития промышленности, Фонд развития предпринимательства "Даму", Казахстанский центр индустрии и экспорта "КазИндастри", Центр развития торговой политики "КазТрэйд" и другие. У них не сформирована система определения и анализа эффективности", – озвучил депутат.

Он также подчеркнул, что поручение главы государства по предоставлению мер государственной поддержки по принципу "одного окна" до сих пор не исполнено.

"Также выявлено систематическое получение поддержки одними и теми же субъектами по разным инструментам поддержки от разных операторов. Наряду с этим одновременно предприятия пользовались и налоговыми льготами. Поэтому предлагается прекратить предоставление одним и тем же субъектам нескольких мер и нескольких видов государственной поддержки. И, соответственно, уполномоченным органам обеспечить оценку и анализ эффективности каждой меры господдержки. Также НПП "Атамекен" продолжает консультирование бизнеса и сервисное сопровождение ежегодно на 1 млрд тенге за счет бюджета. И при этом не спешит переходить на онлайн-формат", – заявил Сабильянов.

По его словам, в результате происходит неэффективное расходование бюджетных средств на формально оказанные для бизнеса услуги, и это необходимо исправить. Он отметил, что есть также примеры скрытого финансирования аффилированных предприятий с заемщиком за счет льготных средств.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Аудит господдержки бизнеса: 14 материалов передадут правоохранительным органам
10:54, Сегодня
Аудит господдержки бизнеса: 14 материалов передадут правоохранительным органам
Депутат раскритиковала систему ОСМС
15:03, 10 мая 2023
Депутат раскритиковала систему ОСМС
Мажилис одобрил в первом чтении поправки о господдержке туризма
13:55, 05 ноября 2025
Мажилис одобрил в первом чтении поправки о господдержке туризма
