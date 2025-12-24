Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов в Мажилисе 24 декабря 2025 года раскритиковал деятельность Банка развития Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов заявил, что БРК стал "банком для избранного круга предпринимателей". Позже в кулуарах он пояснил свои слова.

"Речь идет о том, что одни и те же крупные бизнесы получают основные объемы государственной поддержки со стороны этого банка. Об этом говорили в прошлом году, и руководство холдинга "Байтерек" и банка сейчас предпринимают меры по диверсификации кредитного портфеля", – сказал он.

По его словам, в одночасье сделать это невозможно.

"Они уже пересматривают свой портфель в части того, чтобы предоставлять кредиты крупному, экспортоориентированному бизнесу с производством товаров более высокого передела. Есть определенный прогресс, но пока медленно. Поэтому мы снова и снова этот вопрос ставим. Мы настаиваем на том, чтобы крупный бизнес был больше охвачен мерами поддержки через БРК", – резюмировал глава ВАП.

Еще 11 января 2022 года президент поручил перестроить деятельность "Банка развития Казахстана". Он тогда отметил, что институт превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы.