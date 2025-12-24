#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Смаилов объяснил критику в адрес БРК: Один и тот же крупный бизнес получает господдержку

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 14:35 Фото: pexels
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов в Мажилисе 24 декабря 2025 года раскритиковал деятельность Банка развития Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов заявил, что БРК стал "банком для избранного круга предпринимателей". Позже в кулуарах он пояснил свои слова.

"Речь идет о том, что одни и те же крупные бизнесы получают основные объемы государственной поддержки со стороны этого банка. Об этом говорили в прошлом году, и руководство холдинга "Байтерек" и банка сейчас предпринимают меры по диверсификации кредитного портфеля", – сказал он.

По его словам, в одночасье сделать это невозможно.

"Они уже пересматривают свой портфель в части того, чтобы предоставлять кредиты крупному, экспортоориентированному бизнесу с производством товаров более высокого передела. Есть определенный прогресс, но пока медленно. Поэтому мы снова и снова этот вопрос ставим. Мы настаиваем на том, чтобы крупный бизнес был больше охвачен мерами поддержки через БРК", – резюмировал глава ВАП.

Еще 11 января 2022 года президент поручил перестроить деятельность "Банка развития Казахстана". Он тогда отметил, что институт превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
