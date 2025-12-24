Аудит господдержки бизнеса: 14 материалов передадут правоохранительным органам

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов в Мажилисе 24 декабря 2025 года озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что цель аудитов – понять, насколько господдержка придала импульс деловой активности бизнеса.

"На сегодня действует множество различных мер, механизмов и операторов, в которых обычному предпринимателю разобраться непросто. Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего уровня цифровизации. До сих пор не реализована централизованная информационная платформа, охватывающая все виды поддержки – от подачи заявки до оценки эффектов", – указал он.

По оценкам аудита, данные Министерства нацэкономики по объемам поддержки занижены как минимум в два раза.

"Оценочно, за шесть лет – 2019-2024 годы – государство поддержало предпринимателей на 4,5 трлн тенге. 90% из них приходится на пять инструментов поддержки: субсидирование расходов и ставок по кредитам, закуп гарантированного объема товаров, кредитование и лизинг", – заявил глава ВАП.

Недостаточно качественно сформирован, по словам Алихана Смаилова, реестр мер господдержки. Отмечается, что он не охватывает всех мер поддержки, предусмотренных Предпринимательским кодексом. При этом содержит неактуальные меры.

"Меры продолжают действовать по инерции. Их переоценка по итогам реальной результативности не осуществляется. Акцент в оценке эффективности смещен на количественные показатели, ограничиваясь рабочими местами и уплаченными налогами. Однако реальные эффекты для экономики в виде роста объема производства, добавленной стоимости, финансовой устойчивости бизнеса не отслеживаются", – подчеркнул Алихан Смаилов.

По оценкам ВАП, по мерам финансовой поддержки прирост уплаченных налогов обеспечен в 64% проектов. Но не по всем за счет оказания мер поддержки.

"Есть проекты, где заявленное производство не введено в эксплуатацию, оборудование до сих пор в упаковке, но объем уплаченных налогов увеличивается. Это стало возможным за счет деятельности предпринимателя, налаженной до получения мер поддержки. Эффект по нефинансовым мерам никем не рассчитывается и не отслеживается. Их стоимость обходится государству в разы выше аналогичных услуг, широко представленных на конкурентном рынке. В целом, на 1 тенге государственной поддержки в основном приходится менее 1 тенге уплаченных налогов", – добавил он.

133 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетными средствами, 132 млрд тенге – искажение финансовой отчетности, 13 млрд тенге финансовых нарушений.

"14 материалов будут переданы в правоохранительные органы. 105 материалов направлены для привлечения к административной ответственности", – резюмировал Алихан Смаилов.

23 декабря 2025 года в ВАП озвучили итоги аудита Центра электронных финансов по Казахстану. В целом по итогам аудита установлено финансовых нарушений на 566 млн тенге. Неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге.