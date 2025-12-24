37 млрд тенге и только один новый сотрудник: на перекосы в мерах господдержки бизнеса указал Смаилов

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов 24 декабря 2025 года в Мажилисе рассказал о фактах, когда искусственно сужали доступность мер поддержки для широкого круга предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что разрозненная система господдержки бизнеса породила массу операторов: для субсидирования займов, экспортного финансирования, консультаций, возмещения части затрат и т.д.

"Расчеты расходов на услуги операторов не унифицированы. Каждый определяет стоимость своих услуг как хочет, вне зависимости от фактических трудозатрат. Оценка качества оказанных операторами услуг не проводится. При этом слабая межведомственная координация позволила операторам устанавливать собственные правила игры. Одни требуют у предпринимателей при одобрении заявки документы, не предусмотренные законодательством. Другими операторами не обеспечен равный доступ и прозрачность распределения господдержки", – заявил он.

Он же указал на системные нарушения.

"По инструменту "Мен Кәсіпкер" в отношении отдельных субъектов ограничивается консультациями. При этом кому-то дополнительно проводятся выставки, бизнес-обучение, разработка бизнес-плана. К инструменту "Деловые связи" были допущены лица, заранее осведомленные о подаче заявок, то есть до официального старта их приема. Схожие меры поддержки оказывались с различными предельными ставками вознаграждения: для отдельных компаний господдержка оказывалась при низком кредитном рейтинге. Тогда как для большинства это было ограничением. В поддержку нередко попадали проекты, не соответствующие условиям льготного финансирования", – подчеркнул глава ВАП.

Немало вопросов у аудиторов и к объемам поддержки. По оценкам аудита, по отдельным проектам финансирование завышено.

"Расходы подгонялись под одобренную сумму льготного кредита. С правовой точки зрения утвержденная проектная документация есть, кредиты погашаются. Но эти средства могли быть направлены на другие проекты. В результате ненадлежащего расчета стоимости только по одному проекту заемные средства в размере 20 млрд тенге, или 16% от суммы займа, не освоены и аннулированы", – сетует Алихан Смаилов.

В деятельности почти всех операторов, подчеркнул он, преобладает субъективный подход в применении штрафных санкций за несоблюдение обязательств. А сам мониторинг за исполнением встречных обязательств зачастую осуществляется вручную, что позволяет манипулировать данными по исполнению встречных обязательств.

"К получателям мер государственной поддержки должны устанавливаться встречные обязательства. В случае их невыполнения деньги подлежат возврату. Однако не всегда такие обязательства предусматривались. В результате в Павлодаре подведены инженерные сети на 2,4 млрд тенге к заводу, которого фактически нет. В отдельных случаях устанавливались легкодостижимые встречные обязательства. К примеру, при поддержке одного проекта на 37 млрд тенге, помимо роста налогов, требовалось увеличение штата работников на одну единицу", – резюмировал Алихан Смаилов.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана озвучил итоги аудита мер государственной поддержки бизнеса. По его словам, выявлено 133 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств.