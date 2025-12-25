Индекс качества жизни: показатели Казахстана в среднем выше, чем в странах ОЭСР

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, Казахстан опережает многие страны ОЭСР по показателям качества жизни, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало показатели, характеризующие индекс качества жизни в Казахстане в 2024 году в соответствии с методологией расчетов Организации экономического сотрудничества и развития – Better Life Index.

Методология расчетов

Организация экономического сотрудничества и развития на постоянной основе проводит расчеты показателей индекса качества жизни развитых и развивающихся стран (всего 38 государств).

Они по своей сути отражают уровень материального или экономического благосостояния населения исследуемых стран, а также наличие в них возможностей для расширения человеческого потенциала.

Само исследование нельзя назвать глобальным, поскольку в нем используются показатели лишь государств – участниц организации и ее ближайших партнеров.

Тем не менее задействованная в нем методология оценки качества уровня жизни во всем мире считается наиболее объективной, в связи с чем не входящие в состав ОЭСР государства активно ее применяют в своих статистических исследованиях.

Расчеты проводятся по следующим направлениям:

жилищные условия (количество комнат на человека, удобства и расходы) ;

; доходы (финансовое благосостояние и остаток дохода после уплаты всех налогов) ;

; работа (уровень занятости, безработица, средняя заработная плата; гарантии занятости) ;

; общество (уровень социальной поддержки) ;

; образование (уровень образования, знания и навыки учащихся, количество лет обучения) ;

; экология (уровень загрязнения воздуха, качество воды) ;

; гражданские права (уровень активности избирателей; показатели подотчетности государственных учреждений и прозрачности власти при разработке законодательств) ;

; здоровье (средняя продолжительность жизни, самостоятельная оценка состояния здоровья) ;

; удовлетворенность (удовлетворенность жизнью) ;

; безопасность (уровень криминогенной обстановки, количественный показатель совершаемых преступлений, нападений и убийств) ;

; баланс между работой и отдыхом (посвященное время работе, в том числе сверхурочной, отдыху и уходу за собой).

Показатели Казахстана

Согласно данным бюро, в 2024 году удовлетворенность населения в моральной поддержке, то есть уверенность в том, что им есть на кого положиться в трудную минуту, составила 93,3%. Данный показатель в среднем по странам ОЭСР составляет 91%.

По показателю удовлетворенности жизнью опрошенные казахстанцы в целом оценили ее на 7,6 балла из 10, отметив, что на протяжении дня они испытывают больше положительных эмоций, чем отрицательных. Среднее значение такого показателя среди стран ОЭСР составляет 7,3 балла.

Уровень долгосрочной безработицы (отсутствие работы более 1 года) в 2024 году снизился на 0,2 п.п. и составил 1%. Что касается занятости, в 2024 году более 80% являются занятыми, что превышает средний уровень занятости по странам ОЭСР (78%). При этом доля занятых, работающих 50 часов и более в неделю, по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,4 п.п. и составила 2%, когда в странах ОЭСР сверхурочно работают 7,1% работников.

По показателю "Безопасность" по результатам опроса населения 2024 года по уровню доверия населения к правоохранительным органам 93,9% населения отметили, что чувствуют себя в безопасности, идя по улицам ночью, что выше, чем в странах ОЭСР (74%).

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первые позиции в рейтинге стран ОЭСР и ее партнеров по общим показателям индекса качества жизни занимают Исландия, Норвегия и Швейцария.

В топ-10 также вошли: Люксембург, Дания, Нидерланды, Швеция Германия, Бельгия, Ирландия.

США по этому показателю на 29-м месте из 38 возможных, а Турция на 34-м. Последние позиции в этом рейтинге занимают Мексика (38-е место), Колумбия (37-е место) и Греция (36-е место).