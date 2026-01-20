В Казахстане сохраняются средние показатели стоимости жизни

По итогам 2025 года Казахстан сумел предотвратить стремительный рост цен и сохранил средние показатели стоимости жизни, сообщает Zakon.kz.

Обновившиеся в начале 2026 года показатели крупнейшей базы данных "Numbeo" демонстрируют, что Казахстан, несмотря на динамично развивающуюся экономику, продолжает оставаться в числе стран со средним индексом стоимости жизни населения.

В этом ключе аналитики "Numbeo" считают, что жизнь для казахстанских граждан обходится намного дешевле, чем в США, ЕС, большей части стран СНГ и Латинской Америки, Турции и Китая. При этом индекс покупательской способности казахстанских граждан в сравнении с остальными государствами продолжает сохраняться на относительно высоком уровне (78-е место в рейтинге из 155 исследуемых стран).

Что за рейтинг

Онлайн-платформа "Numbeo" является крупнейшей в мире базой данных с показателями качества жизни по странам, уровню преступности, ценам на аренду жилья, продукты питания и товары повседневного обихода.

Информация редакторам проекта поступает не только из открытых источников, но и от отдельных пользователей по всему миру, а также от представителей международного экспертного сообщества. Такой подход можно считать по состоянию на сегодняшний день наиболее объективным.

При составлении индекса стоимости жизни населения учитываются оценки следующих критериев:

цены на потребительские товары;

средняя стоимость одного посещения ресторанов и кафе;

стоимость проезда в общественном транспорте;

затраты на коммунальные услуги.

Базовой точкой отсчета определены средние показатели цен по вышеуказанным критериям в Нью-Йорке, где они обозначены в качестве 100%. То есть если средние показатели в той или иной стране выше, чем в Нью-Йорке, то к 100% эта разница прибавляется, а если ниже – отнимается. Из полученных итоговых значений выводится среднее число, что и становится итоговым индексом.

Стоимость жизни населения по СНГ

Дороже всего среди всех стран СНГ живется в Армении. В общем рейтинге стран мира с самой высокой стоимостью жизни она занимает 87-е место (итоговый индекс – 40,9).

Второе место по дороговизне жизни занимает Россия (104-е место в мире, итоговый индекс – 36,5), а третье – Азербайджан (122-е место в мире, итоговый индекс – 30,7).

Ниже них в рейтинге разместились: Беларусь (123-е место в мире, итоговый индекс – 30,5), Казахстан (128-е место в мире, итоговый индекс – 29,8), Таджикистан (136-е место в мире, итоговый индекс – 27,9), Узбекистан (138-е место в мире, итоговый индекс – 27,3) и Кыргызстан (140-е место в мире, итоговый индекс – 27,3).

Глобальный рейтинг

Самыми дорогими странами для жизни населения являются Бермудские острова (итоговый индекс – 135,8), Каймановы острова (итоговый индекс – 115,6) и Американские Виргинские острова (итоговый индекс – 111,3).

В десятку самых дорогих для жизни населения стран также входят: Швейцария (итоговый индекс – 110,7), Соломоновы острова (итоговый индекс – 102,3), Багамы (итоговый индекс – 98,8), Исландия (итоговый индекс – 97,2), Джерси (итоговый индекс – 88,7), Сингапур (итоговый индекс – 87,7) и Норвегия (итоговый индекс – 83,7).

США по уровню дороговизны жизни для населения занимают 23-е место (итоговый индекс – 68,8), Турция – 93-е (итоговый индекс – 39,2), Китай – 124-е (итоговый индекс – 30,5).

Самыми дешевыми для жизни странами в мире, согласно обновленному рейтингу "Numbeo", стали Пакистан (итоговый индекс – 19,6), Индия (итоговый индекс – 18,9) и Ливия (итоговый индекс – 18,3).