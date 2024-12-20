Как изменился индекс качества жизни в Казахстане

В Бюро национальной статистики РК представили данные по индексу качества жизни в Казахстане за 2023 год, подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики, в Казахстане за 2023 год по показателям, составляющим Индекс качества жизни (ИКЖ) в соответствии с методологией Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), отмечался некоторый прогресс.

В частности, по аспекту "Жилищные условия" наблюдается положительная динамика по нескольким индикаторам. К примеру, доля расходов на услуги по содержанию жилья в общих расходах домашних хозяйств снизилась с 12,1% в 2020 году до 11,1% в 2023 году. Также сократился удельный вес жилья, не оборудованного центральной канализацией, – с 11,6% в 2020 году до 9,5% в 2023 году.

Вместе с тем среднее количество комнат на одного человека не изменилось и составило 0,8 комнаты. По аспекту "Образование" средняя успеваемость 15-летних учеников, согласно образовательному рейтингу PISA, включающему математическую, естественно-научную и читательскую грамотность, выросла с 402 в 2018 году до 411 баллов в 2023 году.

Подчеркивается, что по аспекту "Здоровье" наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни с 71,37 года в 2020 году до 75,09 года в 2023 году.

В Бюро уточнили, что система показателей ИКЖ включает ряд индикаторов благосостояния, определенных ОЭСР для характеристики процесса развития стран. Процесс развития рассматривается ОЭСР не только как изменение материального или экономического благосостояния, но и как расширение потенциала человека.