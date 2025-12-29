Кадры решают все: как ГМК готовит специалистов будущего

Горно-металлургический комплекс Казахстана – один из крупнейших работодателей страны, сообщает Zakon.kz.

Сегодня отрасль сталкивается с острым дефицитом специалистов, и завершающийся 2025 год, объявленный Годом рабочих профессий, позволил подвести итоги и оценить результаты реформ в подготовке кадров .

ГМК исторически формировал рабочий класс и инженерную школу Казахстана. На шахтах, карьерах и заводах закладывались основы технических знаний, которые создавали квалифицированные кадры и будущих управленцев.

Сегодня в стране работает 487 предприятий ГМК, где трудится каждый третий сотрудник промышленного сектора. Из 196 тысяч занятых 42,5% работают в добыче металлов, а в переработке числится 317 тысяч человек, включая 88 тысяч металлургов. Средняя зарплата в отрасли на 60% выше, чем по экономике, что делает ГМК важным драйвером платежеспособного спроса в регионах.

Перед ГМК стоит задача развивать полный цикл: от добычи до готовой металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан уже производит редкие и критические металлы, такие как бериллий, тантал, ниобий, титан, востребованный мировыми компаниями. В ближайшие годы планируется запуск новых высокотехнологичных производств, а мировой спрос на критические минералы к 2030 году, по оценкам, утроится.

Рост отрасли напрямую связан с качественной занятостью: уже сегодня 41% рабочих в горнодобывающей промышленности – это качественные рабочие места, а к 2030 году их число может достигнуть 270 тысяч.

Вместе с тем, отрасль сталкивается с острым дефицитом специалистов. По данным Минтруда, четверть работников ГМК – старше 50 лет, а обновление навыков отстает от мировых трендов. Технические компетенции устаревают в среднем за 5 лет, однако доля работников, проходящих обучение за счет работодателя, в Казахстане в разы ниже, чем в странах ОЭСР. Инициированное НПП социологическое исследование эту проблематику подтверждает.

Опрошенные эксперты отмечают дефицит специалистов, особенно в области геологоразведки на фоне роста инвестиций и интереса к новым месторождениям. Компании испытывают трудности в поиске квалифицированных кадров для сложных проектов, особенно в удаленных районах и при работе на современном оборудовании. Привлечение иностранных экспертов остается лишь временной мерой и не заменяет развитие собственной школы качественных отечественных кадров. заместитель председателя НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова

Так, в 2025 году планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест в рамках 190 индустриальных проектов, а до 2035 года – еще 12 тысяч. Все эти люди требуют обучения и подготовки.

Объявление 2025 года Годом рабочих профессий ускорило реформы в подготовке кадров. Национальная палата предпринимателей "Атамекен" связывает бизнес и государство, продвигая дуальное обучение и практикоориентированные форматы. Сегодня более 9 тысяч предприятий сотрудничают с колледжами, студенты проводят до 60% учебного времени на производстве. Реестр учебных центров охватывает свыше 600 организаций, а краткосрочное обучение в 2025 году проходят около 10 тысяч человек. Крупные компании ГМК, в том числе "Казцинк", Qarmet, "Алтыналмас", "Казахмыс", KAZ Minerals, ERG и Solidcore Resources активно инвестируют в собственные учебные центры, корпоративные университеты, VR-тренажеры и дуальное обучение, подготавливая как рабочих, так и инженерные и управленческие кадры.

Компании формируют альянсы с колледжами и вузами, инвестируют в инфраструктуру, предоставляют гранты и гарантируют трудоустройство выпускникам. Одновременно проводятся ярмарки вакансий, дни открытых дверей, экскурсии, творческие лаборатории для школьников и студентов.

ГМК активно сближает науку и производство. В Жезказгане открыт геологический кластер с ИИ-системами и автоматизированным анализом керна, который ускоряет геологоразведку в четыре раза и делает отрасль привлекательной для инвесторов. Ежегодные инвестиции компаний в НИОКР превышают 60 млрд тенге, включая цифровизацию, переработку отходов и экологические технологии.

ГМК становится драйвером изменений не только в промышленности, но и в образовании и рынке труда. Атлас новых профессий, разработанный компанией ERG, показывает переход к цифровым, ESG-ориентированным и высокотехнологичным специальностям.

Таким образом, ГМК не только обеспечивает экономический рост, но и формирует качественные рабочие места, создает систему подготовки специалистов и открывает окно возможностей для устойчивого развития страны.