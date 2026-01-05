#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Экономика и бизнес

Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:18 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 января 2026 года в интервью газете "Turkistan" высказался о новом Налоговом кодексе Казахстана, вокруг которого в 2025 году развернулись жаркие дискуссии, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, "тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан".

"Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22%. Наша реформа – не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как Кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, повысить НДС, причем до 20%, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.

"В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта. Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.

"Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов".Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью президента можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону – Токаев по налоговой реформе
15:08, 11 апреля 2025
Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону – Токаев по налоговой реформе
Токаев о налоговой реформе: Предлагаемые меры в целом верны
15:59, 14 марта 2025
Токаев о налоговой реформе: Предлагаемые меры в целом верны
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
21:17, 12 декабря 2023
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: