Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 января 2026 года в интервью газете "Turkistan" высказался о новом Налоговом кодексе Казахстана, вокруг которого в 2025 году развернулись жаркие дискуссии, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, "тема налоговой реформы, конечно, актуальная, и дискуссии по данному вопросу вполне оправданны, но не настолько, чтобы сеять панические настроения среди граждан".

"Подобного рода реформы проводятся во многих странах. Например, в России НДС недавно был поднят до 22%. Наша реформа – не рядовая "фискальная кампания", а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача – обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как Кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, повысить НДС, причем до 20%, предлагало предыдущее правительство, признав крайнюю необходимость такого решения с учетом допущенных ошибок в фискальной политике.

"В ходе обсуждений нынешнее правительство тоже предложило поднять НДС до 20 процентов, но я поручил ему снизить планку на четыре пункта. Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса – государство, бизнес, граждане – добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги – получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в "центре" экономики". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что эффективность фискальной политики во всем мире определяется как качеством администрирования, так и уровнем налоговой грамотности и сознательности общества.

"Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов". Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью президента можете ознакомиться здесь.