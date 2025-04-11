Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону – Токаев по налоговой реформе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 апреля 2025 года на встрече с общественностью Шымкента, отдельно высказался по налоговой реформе, сообщает Zakon.kz.

Поручая разработать новый Налоговый кодекс, как отметил президент, он поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике.

"На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса.

"Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки. В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.

"Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: "Ырыс ынтымақты Елге барады" ("Благополучие должно служить народу"). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент.

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Отмечалось, что в ходе рабочей поездки глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города.