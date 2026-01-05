Увлеклись политическими игрищами – Токаев рассказал, за что покритиковал некоторых бизнесменов

Бизнес – это становой хребет экономики любой страны. Об этом в интервью газете "Turkistan" 5 января 2026 года заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что нами пройден большой путь, в ходе которого у людей появилось понимание неприкосновенности института частной собственности.

"Занимая высокие должности в системе государственной власти, я словом и делом стоял на защите законных интересов национальной буржуазии. Прежде всего, потому что хорошо понимаю значительную роль предпринимателей в развитии экономики и укреплении общественных основ государства. Конечно, в силу исторических причин и особенностей национального менталитета наши крупные бизнесмены далеки от протестантского аскетизма и эмоциональной сдержанности. Работая в Швейцарии, проводил встречи с очень крупными и известными предпринимателями, их рачительное отношение к расходованию личных средств и желание не выделяться из общей массы людей просто изумляли. Владельцы многомиллиардных состояний жили в однокомнатных номерах гостиниц и не позволяли себе летать в первом классе, не говоря уже о частных самолетах. Но это наработанный веками код поведения". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, привычный для наших предпринимателей стиль жизни порой оборачивается неприятием со стороны общества.

"Такое происходит и во многих других странах. Поэтому и существует благотворительная деятельность – своего рода договор с обществом". Касым-Жомарт Токаев

Также президент рассказал об отдельной встрече с предпринимателями, которая прошла в День Республики, после церемонии награждения государственными наградами. Глава государства раскрыл, какие претензии он им высказал.

"Как раз о благотворительности, созидательном патриотизме. Стране нужна национальная буржуазия, осознающая и признающая свою ответственность перед народом, без которого она никогда не добилась бы успеха. Напомнил им, что творить благо для общества – это почетная обязанность, а не повинность, возложенная на них властями. В порядке положительного примера привел щедрую благотворительность ряда крупных предпринимателей, добившихся успехов за рубежом, но активно помогающих странам, где родились. Они выполняют крупные проекты: строят и ремонтируют инфраструктуру городов, финансируют строительство музеев, поликлиник, школ". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что в Казахстане многое поменялось, произошла эволюция общественного сознания, трансформировалась государственная система, приходили и уходили политические деятели, но самым консервативным, малоподвижным оказался класс крупных предпринимателей.

"Но, с другой стороны, это показатель бережного отношения к ним со стороны власти. Не все бизнесмены правильно понимают поддержку государства, воспринимают ее как должное. Порой берутся за крупные проекты, а затем просят помощи у правительства. Я обратился к таким бизнесменам с вопросом: кто занимается бизнесом, они сами или правительство? Пришлось покритиковать некоторых бизнесменов, которые увлеклись политическими игрищами. Бизнесмены должны работать на экономику страны. Даже такой крупный предприниматель, как Илон Маск, принял решение отойти от активного участия в политике. Отрадно, что казахский бизнес не остался в стороне во время беспрецедентных в нашей истории паводков, финансово помог справиться с их последствиями". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, для поощрения благотворительной деятельности им учрежден специальный орден "Мейірім".

"Уже в этом году предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности, получат эту высокую награду. Таким образом будет определяться статус их общественного признания". Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом интервью главы государства можете ознакомиться по ссылке.