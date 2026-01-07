Запрет на экспорт говядины: в МСХ заявили, что сделали это из-за спекулянтов

Министерство сельского хозяйства 7 января разъяснило причины введения временных ограничений на экспорт говядины, подчеркнув, что меры направлены на защиту внутреннего рынка и поддержку производителей полного цикла, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ключевая цель ограничений – обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование глубокой переработки мясной продукции и повышение прозрачности внешнеторговых операций. Дополнительной задачей является формирование корректной статистики и системы прослеживаемости происхождения мяса.



Поводом для принятия решений стала практика, при которой отдельные компании и небольшие убойные цеха занимались перепродажей скота без откорма и развития собственной производственной базы. По оценке министерства, такие схемы создавали условия для спекулятивного посредничества и искажали реальные балансы спроса и предложения, что оказывало давление на внутренние цены.

В этой связи механизм квотирования ориентирован на сокращение роли экспортных посредников, не участвующих в процессе выращивания и откорма скота, и на поддержку хозяйств, инвестирующих в производство, внедрение технологий и создание рабочих мест.

Распределение экспортных квот, а также определение их объемов и сроков действия осуществляется центральными государственными органами в пределах компетенции и по согласованию с уполномоченными структурами. Такой подход, как отмечают в МСХ, позволяет гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и обеспечивать приоритет внутреннего потребления.

В министерстве подчеркнули, что введенные ограничения носят системный характер и ориентированы на долгосрочное развитие животноводства, укрепление позиций отечественных фермеров и переработчиков, а также повышение доступности качественной говядины для потребителей на внутреннем рынке.

31 декабря сообщалось, что в Казахстане на полгода продлили ограничения на вывоз говядины.