В Казахстане на полгода продлили ограничения на вывоз говядины

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 29 декабря 2025 года "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота свежее или охлажденное и замороженное с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 20 тысяч тонн.

Также утверждены Правила распределения количественных ограничений (квот).

В частности, установлено, что уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня введения в действие Правил размещает на интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз мяса крупного рогатого скота.

В объявлении указывается:

размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота;

размер квоты на одного экспортера для вывоза мяса крупного рогатого скота.

После введения в действие Правил на портале формируется допустимый размер объема квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота.

Размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота составляет 20 000 тонн.

Размер квоты на одно лицо устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

при мощности откормочной площадки от 5000 голов – 1000 тонн ;

; при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2000 тонн ;

; при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3000 тонн ;

; при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4000 тонн ;

; при мощности откормочной площадки от 50 000 голов – 10 000 тонн.

При наличии у одного лица двух и более откормочных площадок размер квоты определяется, исходя из их совокупной производственной мощности.

Также установлено, что квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Квота распределяется физическим или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:

наличие собственного мясоперерабатывающего предприятия, имеющего учетный номер;

наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер с единовременной мощностью не менее 5000 голов крупного рогатого скота в возрасте не менее 12 месяцев, с регистрацией в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных с длительностью откорма не менее 4 месяцев;

наличие у крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID) (с 1 апреля 2026 года) ;

; расчет объема квоты на момент распределения и согласно вышеуказанным критериям определяется средним убойным весом 200 килограмм на одну голову;

допускается принятие откормочными площадками готового контингента в возрасте от 18 месяцев в объеме не более 20% от установленного объема мощности откормочных площадок;

наличие внешнеэкономических контрактов.

Квота действует в течение 10 календарных дней с момента выдачи и погашается актом досмотра на ветеринарном контрольном пункте на границе.

Распределение количества квот на вывоз мяса говядины осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

При распределении количества квот на вывоз мяса крупного рогатого скота данные об откормочных площадках и мясоперерабатывающих предприятиях, а также данные по наличию поголовья крупного рогатого скота подтверждаются через базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и информационную систему "Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture".

Кроме того, в документе говорится, что квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота распределяются до полного использования установленной квоты.

Уполномоченный орган на своем сайте размещает итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз мяса крупного рогатого скота, с указанием количества распределенных квот.

Приказ введен в действие с 31 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в начале декабря в Казахстане впервые ввели ограничения на вывоз говядины, которые действовали до конца года.