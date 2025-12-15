Ограничения на экспорт говядины объяснили в МСХ: Устранение посредников
По его словам, целью такого приказа является обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие переработки продукции животноводства, недопущение дефицита мяса на внутреннем рынке, а также стабилизация цен на говядину.
"Следует отметить, что введенный подход не направлен на формирование олигополии либо ограничение конкуренции. Напротив, его цель – формирование цивилизованной, прозрачной и ответственной модели производства говядины, основанной на полном отраслевом цикле. Данный подход исключает возможность перепродажи скота мелкими убойными цехами в соседние страны (имели место случаи, когда компании приобретали скот и без откорма экспортировали мясо в Узбекистан). Подобная практика приводила к искажениям рынка и являлась одним из факторов роста внутренних цен на говядину", – говорится в ответе.
Таким образом, отмечает министр, введение квотирования направлено на устранение экспортных посредников, которые не занимаются выращиванием и откормом скота, а лишь перепродают животных. Их деятельность приводит к необоснованному удорожанию говядины и не способствует развитию отрасли.
При этом распределение количественных ограничений (квот) на вывоз и (или) ввоз отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, определение объема квот и сроков их действия осуществляется соответствующими центральными государственными органами в пределах их компетенции по согласованию с уполномоченным органом.
Ранее мы публиковали призыв депутата об отмене запрета на экспорт мяса.