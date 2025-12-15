#Казахстан в сравнении
Общество

Ограничения на экспорт говядины объяснили в МСХ: Устранение посредников

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 11:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в своем ответе на депутатский запрос разъяснил введенные ограничения на экспорт говядины, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, целью такого приказа является обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие переработки продукции животноводства, недопущение дефицита мяса на внутреннем рынке, а также стабилизация цен на говядину.

"Следует отметить, что введенный подход не направлен на формирование олигополии либо ограничение конкуренции. Напротив, его цель – формирование цивилизованной, прозрачной и ответственной модели производства говядины, основанной на полном отраслевом цикле. Данный подход исключает возможность перепродажи скота мелкими убойными цехами в соседние страны (имели место случаи, когда компании приобретали скот и без откорма экспортировали мясо в Узбекистан). Подобная практика приводила к искажениям рынка и являлась одним из факторов роста внутренних цен на говядину", – говорится в ответе.

Таким образом, отмечает министр, введение квотирования направлено на устранение экспортных посредников, которые не занимаются выращиванием и откормом скота, а лишь перепродают животных. Их деятельность приводит к необоснованному удорожанию говядины и не способствует развитию отрасли.

При этом распределение количественных ограничений (квот) на вывоз и (или) ввоз отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, определение объема квот и сроков их действия осуществляется соответствующими центральными государственными органами в пределах их компетенции по согласованию с уполномоченным органом.

Ранее мы публиковали призыв депутата об отмене запрета на экспорт мяса.

Азамат Сыздыкбаев
