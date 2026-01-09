Динамика и развитие: АБР прогнозирует сохранение высоких темпов роста ВВП для стран ЦА

Аналитики Азиатского Банка Развития в своих ежегодных отчетах отмечают положительную динамику экономического развития стран Центральной Азии и прогнозируют сохранение высоких темпов роста их ВВП, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2025 года Азиатский Банк Развития опубликовал ежегодный доклад по показателям ВВП и уровню инфляции по странам всей Азии, Южному Кавказу и региону Океании. Особое внимание в нем отводилось и Центрально-Азиатскому региону, динамика экономического развития которого в последнее время имеет максимально позитивные тенденции.

Также на основании проанализированных данных аналитиками АБР был составлен прогноз по темпам роста ВВП и уровня инфляции на 2026 год.

Прогноз для Казахстана

Экономика Казахстана, по мнению специалистов АБР, в Центрально-Аазиатском регионе продолжает оставаться наиболее сбалансированной, что позволяет стране, несмотря на все внешние и внутренние факторы, обеспечивать относительно стабильный рост ВВП.

В 2025 году вопреки прогнозам того же Азиатского Банка Развития по росту ВВП Казахстан сумел превзойти отметку в 6%.

Вместе с тем на 2026 год аналитики банка делают ставку на снижение этих показателей вплоть до уровня 4,5-5%.

Тем не менее, учитывая активное развитие промышленности, включая обрабатываемый сектор и автомобилестроение, улучшение транспортно-логистической сферы страны, стремительную цифровизацию и повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли, Казахстан будет иметь возможность удержать рост ВВП на уровне 6% и более.

Поспособствовать этому в данном случае также может и факт увеличения количества добываемой в стране нефти.

Ситуация в Центральной Азии

Центральная Азия в данном прогнозе фактически выставляется в качестве наиболее динамично развивающегося региона, уровень темпов роста ВВП которого может колебаться в промежутке от 5,5 до 10%.

Высокие показатели по росту ВВП в Центрально-Азиатском регионе в 2026 году могут продемонстрировать Кыргызстан (по оценкам ЕАБР рост составит в 10,3%) и Таджикистан (8,4%).

В этом случае рост будет сохраняться благодаря повышению потребительского спроса, вложениям прямых инвестиций в инфраструктурные проекты и притоку денежных переводов (в ситуации с Кыргызстаном), а также развитию горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности, экспорту добываемых ресурсов и сельскохозяйственной продукции (в ситуации с Таджикистаном).

Рост ВВП Узбекистана, по мнению специалистов АБР, в 2026 году останется на таких же позициях, как и в 2025 году, – на уровне 6,5-6,8%. Удержать уже привычные для себя темпы роста Узбекистан сможет с помощью реализуемых реформ, привлекаемых инвестиций как в экономику страны, так и в крупные инфраструктурные проекты, а также за счет сохраняемого внешнеполитического баланса.

Средний уровень инфляции в странах ЦА, по мнению аналитиков АБР, в 2026 году может находиться в коридоре от 6,6 до 7,1%.

Тем не менее за пределы этого коридора может выйти Кыргызстан. Причиной называют стремительный рост цен на продукты питания, топливо, транспорт и коммунальные услуги.

Общие показатели по Азии

Несмотря на все геополитические риски, санкции и торговые войны, страны всех регионов Азии, Кавказа и зоны Океании в 2026 году, по мнению специалистов АБР, сохранят темпы роста ВВП в промежуточном диапазоне от 4,5 до 6,5%.

Свой прогноз в этом случае эксперты банка связывают с ростом внутреннего потребления, стабильным наращиванием экспорта производимых ими товаров, особенно на территорию стран с развитой экономикой, стремительным повышением спроса во всем мире к технологичной продукции и электронике, стабильными макроэкономическими условиями в регионе.

В этом случае наибольший рост ВВП ожидается в Индии, уровень которого, согласно делающимся оценкам, к концу 2026 года должен достигнуть отметки 6-6,5%.

Немного отстанут от Индии развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в числе которых Индонезия, Малайзия, Сингапур и Вьетнам. Их показатели темпов роста ВВП, по мнению аналитиков Азиатского Банка развития, могут колебаться в пределах от 4,5 до 5%.

Причинами отсутствия стремительных темпов роста экономики вышеназванных стран эксперты называют общую геополитическую напряженность, продолжающееся торговое противостояние между Китаем и США, ужесточение тарифной политики Соединенных Штатов, ослабление мировой экономической активности.

Рост ВВП Китая с большой долей вероятности, согласно делающимся прогнозам, в 2026 году может не достичь ожидаемой их правительством отметки в 5% и остановиться на уровне 4,5-4,8%.

Что касается уровня инфляции, то ее средний показатель среди всех государств Азии, как предполагается, будет фиксироваться на уровне 2,1%.