Экономика и бизнес

Динамика и развитие: АБР прогнозирует сохранение высоких темпов роста ВВП для стран ЦА

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 16:41 Фото: unsplash
Аналитики Азиатского Банка Развития в своих ежегодных отчетах отмечают положительную динамику экономического развития стран Центральной Азии и прогнозируют сохранение высоких темпов роста их ВВП, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2025 года Азиатский Банк Развития опубликовал ежегодный доклад по показателям ВВП и уровню инфляции по странам всей Азии, Южному Кавказу и региону Океании. Особое внимание в нем отводилось и Центрально-Азиатскому региону, динамика экономического развития которого в последнее время имеет максимально позитивные тенденции.

Также на основании проанализированных данных аналитиками АБР был составлен прогноз по темпам роста ВВП и уровня инфляции на 2026 год.

Прогноз для Казахстана

Экономика Казахстана, по мнению специалистов АБР, в Центрально-Аазиатском регионе продолжает оставаться наиболее сбалансированной, что позволяет стране, несмотря на все внешние и внутренние факторы, обеспечивать относительно стабильный рост ВВП.

В 2025 году вопреки прогнозам того же Азиатского Банка Развития по росту ВВП Казахстан сумел превзойти отметку в 6%.

Вместе с тем на 2026 год аналитики банка делают ставку на снижение этих показателей вплоть до уровня 4,5-5%.

Тем не менее, учитывая активное развитие промышленности, включая обрабатываемый сектор и автомобилестроение, улучшение транспортно-логистической сферы страны, стремительную цифровизацию и повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли, Казахстан будет иметь возможность удержать рост ВВП на уровне 6% и более.

Поспособствовать этому в данном случае также может и факт увеличения количества добываемой в стране нефти.

Ситуация в Центральной Азии

Центральная Азия в данном прогнозе фактически выставляется в качестве наиболее динамично развивающегося региона, уровень темпов роста ВВП которого может колебаться в промежутке от 5,5 до 10%.

Высокие показатели по росту ВВП в Центрально-Азиатском регионе в 2026 году могут продемонстрировать Кыргызстан (по оценкам ЕАБР рост составит в 10,3%) и Таджикистан (8,4%).

В этом случае рост будет сохраняться благодаря повышению потребительского спроса, вложениям прямых инвестиций в инфраструктурные проекты и притоку денежных переводов (в ситуации с Кыргызстаном), а также развитию горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности, экспорту добываемых ресурсов и сельскохозяйственной продукции (в ситуации с Таджикистаном).

Рост ВВП Узбекистана, по мнению специалистов АБР, в 2026 году останется на таких же позициях, как и в 2025 году, – на уровне 6,5-6,8%. Удержать уже привычные для себя темпы роста Узбекистан сможет с помощью реализуемых реформ, привлекаемых инвестиций как в экономику страны, так и в крупные инфраструктурные проекты, а также за счет сохраняемого внешнеполитического баланса.

Средний уровень инфляции в странах ЦА, по мнению аналитиков АБР, в 2026 году может находиться в коридоре от 6,6 до 7,1%.

Тем не менее за пределы этого коридора может выйти Кыргызстан. Причиной называют стремительный рост цен на продукты питания, топливо, транспорт и коммунальные услуги.

Общие показатели по Азии

Несмотря на все геополитические риски, санкции и торговые войны, страны всех регионов Азии, Кавказа и зоны Океании в 2026 году, по мнению специалистов АБР, сохранят темпы роста ВВП в промежуточном диапазоне от 4,5 до 6,5%.

Свой прогноз в этом случае эксперты банка связывают с ростом внутреннего потребления, стабильным наращиванием экспорта производимых ими товаров, особенно на территорию стран с развитой экономикой, стремительным повышением спроса во всем мире к технологичной продукции и электронике, стабильными макроэкономическими условиями в регионе.

В этом случае наибольший рост ВВП ожидается в Индии, уровень которого, согласно делающимся оценкам, к концу 2026 года должен достигнуть отметки 6-6,5%.

Немного отстанут от Индии развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в числе которых Индонезия, Малайзия, Сингапур и Вьетнам. Их показатели темпов роста ВВП, по мнению аналитиков Азиатского Банка развития, могут колебаться в пределах от 4,5 до 5%.

Причинами отсутствия стремительных темпов роста экономики вышеназванных стран эксперты называют общую геополитическую напряженность, продолжающееся торговое противостояние между Китаем и США, ужесточение тарифной политики Соединенных Штатов, ослабление мировой экономической активности.

Рост ВВП Китая с большой долей вероятности, согласно делающимся прогнозам, в 2026 году может не достичь ожидаемой их правительством отметки в 5% и остановиться на уровне 4,5-4,8%.

Что касается уровня инфляции, то ее средний показатель среди всех государств Азии, как предполагается, будет фиксироваться на уровне 2,1%.

Олег Калиниченко
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: