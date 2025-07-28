Что будет с ростом экономики Казахстана: новый прогноз АБР

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогнозы экономического роста для Казахстана на 2025 и 2026 годы. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Прогноз роста экономики Казахстана улучшился до 5,1% в 2025 году и до 4,3% в 2026 году, согласно опубликованному АБР "Обзору развития Азии на июль 2025 года". Для сравнения, в апреле ожидалось 4,9% и 4,1% соответственно.

"В первом квартале 2025 года ВВП страны увеличился на 5,6%, чему способствовал активный рост в транспортной отрасли (21,0%), строительстве (16,9%), обрабатывающем секторе (8,7%) и горнодобывающей промышленности (6,1%). Увеличение налоговых поступлений позволило правительству нарастить объем капитальных инвестиций и социальных расходов, что также стимулировало экономическую активность. Кроме того, решения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти укрепили позитивные ожидания в отношении экономического роста". Азиатский банк развития

В целом прогноз экономического роста стран Кавказа и Центральной Азии также пересмотрен в сторону повышения: до 5,5% в 2025 году и 5,1% в 2026 году по сравнению с ранее прогнозируемыми 5,4% и 5%. Подчеркивается, что одним из основных факторов пересмотра стал существенный рост нефтедобычи, связанный с запуском проекта Future Growth Expansion Project в Казахстане.

К слову, субрегиональный прогноз инфляции для Кавказа и Центральной Азии также пересмотрен в сторону повышения – до 7,8% в 2025 году и до 6,7% в 2026 году против прежних 6,9% и 5,9% соответственно. Это отражает усиление инфляционного давления в Армении, Казахстане и Кыргызстане. В частности, прогноз инфляции для Казахстана обновлен до 10,2% в 2025 году и 8,4% в 2026 году, уточнили в АБР.

Стоит отметить, что рост в регионе стал исключением на фоне общей нисходящей тенденции. В частности, банк развития пересмотрел в сторону понижения прогнозы экономического роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что перспективы для стран региона могут ухудшиться в случае усиления тарифного давления со стороны США и нарастания торговой напряженности.

Среди прочих рисков указываются конфликты и геополитическая нестабильность, способные нарушить глобальные цепочки поставок и привести к росту цен на энергоресурсы, а также более глубокий, чем ожидалось, спад на рынке недвижимости Китайской Народной Республики.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства озвучил, что за первые шесть месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован самый высокий темп роста ВВП за последние 12 лет.