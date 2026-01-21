#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

В Туркестанской области модернизирован и запущен современный завод по переработке пшеницы

Завод по переработке пшеницы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:37 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области ведется активная работа по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Главная цель – увеличение объемов экспорта.

В Тюлькубасском районе после модернизации запущен мукомольный завод ТОО "MK ALTYN NAN". С работой важного мельничного комплекса лично ознакомился аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе встречи с коллективом комплекса глава региона отметил, что развитию агропромышленного комплекса и проектам по переработке сельхозпродукции уделяется особое внимание. Он подчеркнул, что запуск таких производств способствует укреплению экономики района, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих Посланиях поручил развивать сельское хозяйство и увеличивать долю переработки продукции. Данный комплекс – яркий пример реализации этих поручений на местном уровне. Модернизированное предприятие является важным проектом, который повысит промышленный потенциал области и откроет путь к глубокой переработке агропродукции. Уверен, что обновленный завод будет производить качественную конкурентоспособную продукцию и даст импульс социально-экономическому развитию региона. Выражаю благодарность инвесторам, внесшим вклад в реализацию проекта. Мы готовы поддержать дальнейшее расширение производства", – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Предприятие специализируется на переработке пшеницы. Завод был впервые запущен в 1986 году, но в 2018 году его работа была приостановлена. В декабре 2024 года предприятие прошло полную модернизацию, в ходе которой были увеличены производственные мощности и обновлены технологические возможности. Для этого были привлечены кредитные средства в рамках государственной поддержки. На сегодняшний день завод способен перерабатывать до 120 тысяч тонн пшеницы в год.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Постоянными рабочими местами обеспечены 140 человек. Руководство мельничного комплекса планирует расширение проекта и увеличение объемов выпускаемой продукции.

  • Мука, производимая в Тюлькубасе, поставляется не только на внутренний рынок Республики Казахстан, но и экспортируется в Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.
  • Запуск данного завода в Тюлькубасском районе внесет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и развитие аграрного сектора.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Айсулу Омарова
