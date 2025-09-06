Современный завод по переработке овощей и фруктов начали строить в Алматинской области

В Енбекшиказахском районе стартовала реализация нового инвестиционного проекта по строительству современного завода по глубокой переработке овощей и фруктов.

Инициатором проекта выступает казахстанская компания ТОО "Qazaq Global Food JV".

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Куаныш Бахытулы в интервью отметил, что запуск данного предприятия позволит развить промышленный потенциал региона, создать новые рабочие места, внедрить современные технологии и укрепить позиции области как одного из центров индустриального роста страны. По его словам, особая ценность проекта заключается в практической пользе для сельхозпроизводителей региона.

"Для фермеров области это новые возможности. Их урожай больше не будет уходить только в сыром виде – он будет перерабатываться здесь, на современном предприятии. Это значит стабильный сбыт, повышение доходности хозяйств и снижение потерь продукции. Кроме того, часть готовой продукции будет направляться на экспорт, что откроет новые рынки для местных производителей", – подчеркнул Куаныш Бахытулы.

В настоящее время между инициатором проекта и одной из крупнейших турецких компаний в сфере переработки фруктов и овощей Göknur Gıda заключен "Off-take" контракт. Компания выступит стратегическим партнером в экспорте концентрата яблочного сока и другой продукции завода. Соглашение обеспечивает предприятию долгосрочный гарантированный сбыт и открывает широкие перспективы для выхода на зарубежные рынки.

Развитие перерабатывающих мощностей имеет и более широкий эффект: новый завод позволит формировать конкурентный рынок, укреплять продовольственную безопасность и создавать добавленную стоимость внутри региона.

"Сегодня значительная часть концентратов и переработанной продукции завозится из-за рубежа, в частности из Китая и других стран. Запуск завода позволит снизить зависимость от импорта и сформировать собственное производство с высокой добавленной стоимостью. Для экономики области это шаг вперед, а для фермеров – гарантия стабильного развития", – добавил Куаныш Бахытулы.

Проект имеет важное финансовое значение, он стал первым в Казахстане, реализуемым с использованием нового инструмента гарантирования "Гарантийного фонда – 2", подписанного в холдинге "Байтерек". Общая стоимость составляет 9,5 млрд тенге, из которых 7,1 млрд тенге профинансированы Банком развития Казахстана. В качестве частичного залога инвестор воспользовался гарантией Фонда "Даму" на сумму 2,8 млрд тенге. Новый механизм позволит запускать масштабные проекты в промышленности, агропроме и инфраструктуре, подтверждая эффективность государственной поддержки бизнеса.

В завершение Куаныш Бахытулы подчеркнул, что успех реализации данного проекта во многом обеспечивается последовательной и комплексной поддержкой со стороны акимата области. По его словам, реализация столь масштабных инициатив требует скоординированных действий всех сторон, и здесь акимат Алматинской области выступает ключевым партнером инвестора.





"Мы сопровождаем проект с момента его проработки: от выделения земельного участка и прохождения необходимых согласований до подготовки разрешительной документации и организации инфраструктурного обеспечения. На каждом этапе обеспечивается взаимодействие с профильными ведомствами и контролируется соблюдение сроков. Такая системная работа позволяет создавать максимально благоприятные условия для инвестора, а значит, и гарантировать успешный запуск производства", – отметил Куаныш Бахытулы.