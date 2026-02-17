Бектенов поручил увеличить переработку сельхозпродукции до 70%

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил увеличить долю переработки сельхозпродукции и расширить поддержку производства продукции глубокой переработки, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, что сегодня фермеры поднимают вопрос финансирования с начала года.

"В этой связи акиматы областей должны уделять приоритетное внимание импортозамещению и финансированию эффективных проектов с высоким экспортным потенциалом. Принятые ранее системные меры уже дают положительный экономический эффект. В частности, экспорт мучных кондитерских изделий увеличился в два раза, макаронных изделий в 1,2 раза, маргарина в 3,5 раза, экспорт мороженого в 5,7 раза. Также вырос экспорт продукции глубокой переработки зерна: биоэтанола, глютена и крахмала. Это наглядно демонстрирует высокий потенциал продукции с высокой добавленной стоимостью", – озвучил министр.

По его словам, с 2020 года экспорт переработанной продукции вырос в 3,2 раза и составил 3,2 млрд долл. США. План на текущий год – 3,9 млрд долл. США. Он отметил, что, таким образом, принятые системные меры не только укрепляют продовольственную безопасность страны, но и повышают конкурентоспособность агропромышленного комплекса Казахстана на внешних рынках.

В конце заседания премьер-министр Олжас Бектенов резюмировал, что до сих пор в структуре экспорта агропродукции преобладает сырье в виде зерна и мяса.

"Указанная проблема неоднократно отмечалась главой государства. Необходимо сконцентрироваться на производстве продукции глубокой переработки. Такие проекты уже есть и показывают высокую рентабельность. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами и холдингом "Байтерек" расширить инструменты поддержки бизнеса по выпуску продукции высокого передела. Министерствам финансов и сельского хозяйства решить вопрос увеличения срока кредитования оборотных средств до двух лет", – дополнил глава кабмина.

Он подчеркнул, что доля переработки сельхозпродукции должна быть доведена в текущем году до 70%. По его словам, указанные меры будут способствовать снижению зависимости от экспорта сырья, а новые точки роста послужат базой для долгосрочного устойчивого развития экономики.

Ранее стало известно, что на переработку сельхозпродукции в Казахстане направят 94 млрд тенге инвестиций.