КМГ-Аэро привлекает новые международные авиакомпании в аэропорт Алматы

ТОО "КазМунайГаз-Аэро" подписало договоры на заправку воздушных судов "в крыло" в международном аэропорту Алматы с рядом зарубежных авиакомпаний.

Расширение сотрудничества стало результатом снижения стоимости авиатоплива и повышения конкурентоспособности условий обслуживания в ключевом авиационном узле страны.

Новые договоренности подтверждают растущий интерес международных перевозчиков к аэропорту Алматы и усиливают его статус как регионального хаба для пассажирских и грузовых авиаперевозок между Азией, странами СНГ и Европой.

В числе новых партнеров КМГ-Аэро – SpaceBee Airlines, AZAL Azerbaijan Airlines, My Freighter Airlines, а также Easy Charter.

SpaceBee Airlines – новая грузовая авиакомпания из Узбекистана, специализирующаяся на международных перевозках грузов.

AZAL Azerbaijan Airlines – национальный авиаперевозчик Азербайджана.

My Freighter Airlines – узбекистанская грузовая авиакомпания, базирующаяся в Ташкенте и работающая на международных рынках перевозок грузов по Европе, Азии и Ближнему Востоку.

Easy Charter – грузовая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Тбилиси (Грузия). Компания специализируется на выполнении международных чартерных авиаперевозок и предоставляет услуги по организации грузовых рейсов для клиентов в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Работа по привлечению международных авиаперевозчиков проводится в рамках исполнения поручений главы государства по развитию транзитного потенциала страны. Кооперация аэропортов и поставщиков авиатоплива по привлечению международного трафика и созданию благоприятных условий авиатопливообеспечения начинает приносить результаты, способствуя дальнейшему развитию авиационного рынка Казахстана.