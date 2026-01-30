#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Экономика и бизнес

КМГ-Аэро привлекает новые международные авиакомпании в аэропорт Алматы

КМГ-Аэро привлекает новые международные авиакомпании в аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:37 Фото: ТОО "КазМунайГаз-Аэро"
ТОО "КазМунайГаз-Аэро" подписало договоры на заправку воздушных судов "в крыло" в международном аэропорту Алматы с рядом зарубежных авиакомпаний.

Расширение сотрудничества стало результатом снижения стоимости авиатоплива и повышения конкурентоспособности условий обслуживания в ключевом авиационном узле страны.

Новые договоренности подтверждают растущий интерес международных перевозчиков к аэропорту Алматы и усиливают его статус как регионального хаба для пассажирских и грузовых авиаперевозок между Азией, странами СНГ и Европой.

В числе новых партнеров КМГ-Аэро – SpaceBee Airlines, AZAL Azerbaijan Airlines, My Freighter Airlines, а также Easy Charter.

  • SpaceBee Airlines – новая грузовая авиакомпания из Узбекистана, специализирующаяся на международных перевозках грузов.
  • AZAL Azerbaijan Airlines – национальный авиаперевозчик Азербайджана.
  • My Freighter Airlines – узбекистанская грузовая авиакомпания, базирующаяся в Ташкенте и работающая на международных рынках перевозок грузов по Европе, Азии и Ближнему Востоку.
  • Easy Charter – грузовая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Тбилиси (Грузия). Компания специализируется на выполнении международных чартерных авиаперевозок и предоставляет услуги по организации грузовых рейсов для клиентов в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Работа по привлечению международных авиаперевозчиков проводится в рамках исполнения поручений главы государства по развитию транзитного потенциала страны. Кооперация аэропортов и поставщиков авиатоплива по привлечению международного трафика и созданию благоприятных условий авиатопливообеспечения начинает приносить результаты, способствуя дальнейшему развитию авиационного рынка Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Уголовное дело завели против экс-директора "КазМунайГаз-Аэро"
19:42, 03 апреля 2025
Уголовное дело завели против экс-директора "КазМунайГаз-Аэро"
На каком этапе строительства новый международный терминал аэропорта Алматы
12:06, 05 декабря 2023
На каком этапе строительства новый международный терминал аэропорта Алматы
Еще 362 млн долларов вложат в аэропорт Алматы: на что пойдут деньги
10:05, 06 мая 2025
Еще 362 млн долларов вложат в аэропорт Алматы: на что пойдут деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
12:19, Сегодня
Экс-главный тренер сборной Казахстана дал оценку новому наставнику команды
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
11:57, Сегодня
Кубок мира 2026 года в Алматы отменён: подробности
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
11:43, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею после чудовищного разгрома в матче лидеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: