На каком этапе строительства новый международный терминал аэропорта Алматы

Строительство международного терминала аэропорта Алматы планируют завершить раньше заявленного срока. Руководство воздушной гавани проинспектировало ход работ в здании, рассказав Zakon.kz о возможностях нового терминала и удобствах для разной категории пассажиров.





Фото: Zakon.kz

Президент алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой и глава TAV Airports Holding Serkan Kaptan – CEO TAV Airports Holding Серкан Каптан осмотрели, как идет строительство нового международного пассажирского и грузового терминалов, пройдя по всем этажам объекта.



"Новый терминал еще в процессе строительства, и мы планируем его открытие к началу лета. Я хотел бы рассказать, что уже сделано к этому моменту. В основном получали жалобы по поводу паковки, багажа и регистрации пассажиров. Для удобства пассажиров был создан пандус, а число парковочных мест увеличено до 907. Ведутся работы по дальнейшему увеличению количества мест. Кроме того, приобретены четыре COBUS (перронных автобуса. – Прим. ред.) для перевозки пассажиров с отдаленных гейтов вместимостью 110 человек каждый и четыре тягача для перевозки багажа, чтобы ускорить его получение. Закуплены и введены в работу дополнительно четыре пассажирских трапа. Также увеличено количество спецтехники для зимнего содержания аэродрома". Альп Эр Тунга Эрсой

Кроме того, по его словам, организована служба по обслуживанию маломобильных пассажиров. Общее число инвалидных колясок увеличилось до 29 штук.

Фото: Zakon.kz

Он добавил, что в южной части терминала заменили лифт, который часто ломался, а вместе с ним и эскалатор между залами прилетов и вылетов. Для удобства и оперативности обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями закуплен и эксплуатируется дополнительный амбулифт.



Фото: Zakon.kz

Открыт новый гейт для отдаленных посадок, чтобы ускорить доставку пассажиров к вылету. Для удобства прилетающих пассажиров появились 17 новых стоек паспортного контроля, к которым введут в эксплуатацию до открытия еще две.

Фото: Zakon.kz

Президент аэропорта сообщил, что помимо тех услуг, которые могут получать пассажиры, – проверка багажа и ручной клади, паспортный контроль, выдача багажа, наземное обслуживание и другие, – есть еще департаменты и отделы, работа которых невидима, но незаменима. Реализован проект по организации центра оперативного управления аэропорта и ведутся работы по дальнейшему его развитию.



"После открытия нового терминала этот будет переоснащен для внутренних вылетов, рассчитан на 6 млн пассажиров в год. Система управления багажом будет заменена на современную, так как нынешняя очень устарела. Также планируется парковка на 1150 мест, введен дополнительный выход на посадку с удаленных стоянок. Полная реновация займет от 6 до 8 месяцев. На это будет потрачено около 8-9 млн долларов". Альп Эр Тунга Эрсой

Мастер-план руководство аэропорта подало в акимат, чтобы власти города подготовили свой вариант развития объекта. Это даст возможность совместно принимать решения по работе терминала при дальнейшем увеличении потока пассажиров.

Фото: Zakon.kz

Новый международный терминал закончен уже на 80%. Произведена заливка пола, произведена облицовка стен, фасад здания уже полностью остеклен.

Фото: Zakon.kz

Внутренняя отделка выполнена в сине-голубой гамме, стены оформлены стеклянными панелями разных оттенков голубого цвета с желтыми элементами.



Фото: Zakon.kz

Потолок выполнен в лофт-стиле в серо-голубых тонах.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

VIP-терминал будет закончен уже в середине декабря, тогда же будет завершено благоустройство ландшафтной части и парковки. Мебель для терминала прибудет лишь в марте.

Фото: Zakon.kz

В систему кондиционирования вложили миллион долларов. Она была настолько старая, что ее пришлось полностью заменить.

Фото: Zakon.kz

В Алматы с инспекцией приехал и CEO TAV Airports Holding Серкан Каптан, чтобы посмотреть, на какой стадии строительство здания. Он отметил, что до пандемии в 2019 году количество пассажиров было 6 млн 400 тыс., сейчас – 9 млн.



"Грузоперевозки в Алматы самые большие в Центральной Азии, их объем более 90 тыс. тонн. Также в этом аэропорту осуществляется больше 80 тыс. рейсов в год. Грузоперевозки и перевозки пассажиров намного увеличатся, так как мы планируем сделать алматинский аэропорт хабом, который будет объединять железнодорожные, воздушные и автоперевозки. Будет расширяться и грузовой терминал. Появится и новый перрон". Серкан Каптан

В завершение он добавил, что международный аэропорт ожидает рекордного 9 миллионного пассажира к 14 декабря.

Фото: Zakon.kz

В августе президент Международного аэропорта Алматы предполагал, что открытие данного терминала, которое планировалось на август 2024 года, благодаря усилиям стройкомпании может состояться намного раньше.

