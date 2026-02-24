#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Человеческий капитал или технологии: что на самом деле движет автоиндустрию

конференция про авторынок, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:12 Фото: ҚАО
Ключевые игроки авторынка подвели итоги 2025 года и обозначили приоритеты на будущее. Центральной темой отраслевой дискуссии стало обновление автопарка страны в связке с развитием человеческого капитала как основы технологического роста.

В пресс-конференции "Перспективы развития автоиндустрии Казахстана 2026: тренды и прогнозы", организованной Қазақстанның Автокөлік Одағы, приняли участие представители компаний Allur, Orbis Auto, Astana Motors и ТОО "СемАЗ".

По данным аналитиков ҚАО и Бюро национальной статистики, рынок новых автомобилей в 2025 году продемонстрировал рост на 14,4% и второй год подряд превысил отметку в 200 тысяч проданных единиц. Доля автомобилей отечественного производства составила 69%. При этом структура автопарка остается возрастной: более 41% автомобилей старше 20 лет, обеспеченность – 291 автомобиль на 1000 человек против 500 в развитых странах.

конференция об авторынке, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:12

Фото: ҚАО

Участники рынка подчеркнули, что обновление автопарка невозможно рассматривать исключительно через ценовые и финансовые механизмы. Современное производство требует системной подготовки специалистов, способных работать в условиях локализации компонентов, внедрения роботизации и соблюдения глобальных стандартов качества.

конференция об авторынке, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:12

Фото: ҚАО

Президент ҚАО Анар Макашева отметила, что обновление автопарка – это одновременно вопрос безопасности, экологии и технологического развития, а значит – вопрос квалификации кадров, обеспечивающих весь производственный цикл.

2025 год, объявленный Годом рабочих профессий, усилил фокус отрасли на инженерных и производственных специальностях. Для автоиндустрии это стратегический фактор конкурентоспособности и технологического суверенитета.

спикер на конференции, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:12

Фото: ҚАО

"CKD-производство, роботизация и стандарты международных брендов требуют высокой квалификации персонала. В 2025 году более четырех тысяч сотрудников и студентов прошли обучение в корпоративном университете Allur. Мы расширяем дуальные программы, углубляем сотрудничество с вузами и колледжами и формируем устойчивую индустриальную экосистему, где подготовка кадров начинается задолго до выхода специалиста на производство", – подчеркнула Оксана Холстинина, президент Allur.

корпоративный университет, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:12

Фото: Allur

Развитие дилерской сети, сервисной инфраструктуры и гарантийной поддержки также требует усиления компетенций в сфере послепродажного обслуживания, логистики и финансовых инструментов. Более 70% сделок на рынке осуществляется с использованием кредитных программ, что повышает требования к прозрачности процессов и профессионализму сотрудников дилерских центров.

Согласно данным Бюро национальной статистики, индекс потребительских цен на новые легковые автомобили в декабре 2025 года составил 105,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост цен на автомобили отечественного производства – 1,9%. Участники рынка связывают сдержанную динамику с развитием локализации и модернизацией производственных процессов.

Лидеры отрасли сошлись во мнении: 2026 год станет периодом качественного укрепления отрасли. Обновление автопарка, расширение модельных линеек и развитие компонентной базы будут сопровождаться системной работой по развитию человеческого капитала как ключевого фактора устойчивости автоиндустрии Казахстана.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
