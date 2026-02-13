В СКО прошел расширенный актив: курс на реализацию поручений президента

В СКО подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год и обозначили приоритеты на предстоящий период. Обсуждение состоялось на расширенном активе региона.

Ориентиры работы заданы решениями расширенного заседания правительства 10 февраля и предстоящим республиканским референдумом по принятию новой Конституции, назначенным на 15 марта.

Аким области Гауез Нурмухамбетов отметил, что ключевая задача – выстроить устойчивую экономическую модель, в которой ресурсы направляются на направления, дающие реальный результат.

"Мы нацелены на активное привлечение инвестиций, формирование стабильных, предсказуемых условий для бизнеса и достижение качественного экономического роста. Для региона безусловным приоритетом является прямое и неукоснительное исполнение поручений президента. Все стратегические инициативы – от обеспечения экономического роста и цифровизации до социальной поддержки – должны давать конкретный, ощутимый результат для людей", – добавил аким.

Фото: акимат СКО

По итогам 2025 года СКО заняла 4 место в стране по краткосрочному экономическому индикатору. Его значение составило 113,8%. Рост обеспечен во всех ключевых отраслях. Валовая продукция сельского хозяйства достигла 1,1 трлн тенге с ростом на 10,2%, что позволило области занять 3-е место по стране.

Фото: акимат СКО

"Достигнутые показатели являются результатом системных мер государственной поддержки, включая предоставление 163 млрд тенге льготного финансирования. В области в рамках задач диверсификации структуры посевов обеспечено расширение высокомаржинальных, масличных культур до 1 млн. га – наибольший показатель в стране. В рамках программы "Тиражирование опыта СКО" область занимает лидирующие позиции в стране по объемам производства молока. На расширенном заседании правительства глава государства отметил, что устойчивое развитие животноводства невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности", – отметил заместитель акима области Канат Дюзелбаев.



"В области в рамках задач диверсификации структуры посевов обеспечено расширение высокомаржинальных, масличных культур до 1 млн. га – наибольший показатель в стране. В рамках программы "Тиражирование опыта СКО" область занимает лидирующие позиции в стране по объёмам производства молока. На расширенном заседании правительства глава государства отметил, что устойчивое развитие животноводства, невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности", – добавил Канат Дюзелбаев.

Фото: акимат СКО

"Разработана дорожная карта внедрения на Петропавловской ТЭЦ-2 наилучших доступных технологий. Она рассчитана на 2027-2038 годы и предусматривает поэтапное снижение воздействия на окружающую среду. В настоящее время в области функционируют 7 объектов: Сергеевская гидроэлектростанция, 4 ветроустановки предприятия "Зенченко и К" и две ветроустановки ТОО "Иван Зенченко". Дополнительно компания "Green Era Company" рассматривает проект строительства в Есильском районе 27 ветроэлектростанций", – доложил заместитель акима Нурлан Кенесов.

"В рамках проекта Digital Aimaq в области уже открыты IT-центры в 7 районных центрах и 3 сельских округах, в текущем квартале откроются оставшиеся центры. Задача IT-центров – не только обучение, но и внедрение прикладных цифровых решений для АПК, ЖКХ и образования, развитие IT-предпринимательства на селе, подготовка кадров и сопровождение цифровизации районов", – добавил руководитель аппарата акима СКО Руслан Алишев.