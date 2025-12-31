Итоги развития Казахстана в 2025 году подвел известный политолог

Марат Шибутов подвел итоги 2025 года, обозначив для Zakon.kz важные события в политике, экономике и социальной сфере. По мнению эксперта, Казахстан показал устойчивый рост в ключевых показателях, политическую стабильность и усиление влияния страны на международной арене.

По мнению казахстанского политолога, президент страны Касым-Жомарт Токаев реализовал значительные достижения в 2025 году.

"В конце года люди подводят итоги года и пишут о них в социальных сетях. Президенты так обычно не делают, и их итоги года подводят другие люди, правда, как могут со стороны. Это сделаю и я. Сделаю это, исходя из тех событий и действий президента, которые были видны по новостям и базам данных", – отметил политический обозреватель.

Марат Шибутов начал с главной, по его мнению, функции президента – законодательной. Как считает политолог, в этой сфере была сделала серьезная работа.

"Президент подписывает законы и кодексы, разработанные Парламентом и правительством, а также подписывает указы, разработанные подчиненными ему органами, правительством и его администрацией. При этом надо понимать, что глава государства не просто подписывает итоговый документ – в реальности он определяет план законопроектных работ за год. Он смотрит и корректирует концепции законопроектов, ему докладывают о каждом этапе прохождения законопроекта и перед подписанием любого закона. Он сначала изучает экспертизу правового отдела АП". Марат Шибутов

В 2025 году Касым-Жомарт Токаев подписал следующие правовые документы:

3 кодекса – Бюджетный, Налоговый и Водный, каждый из которых разрабатывался длительный срок, вызвал много дискуссий и имеет большое влияние на жизнь всей страны;

95 законов, среди которых "Об особом статусе города Туркестана", "Об аквакультуре", "О территориальной обороне Республики Казахстан", "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах", "Об искусственном интеллекте", "О профилактике правонарушений";

388 указов, часть из которых не публиковалась по причине секретности.

Также были различные распоряжения и поручения, которые ежедневно отдавались и которые в основном не публикуются. Всего политолог насчитал их в количестве: 80 распоряжений и 3504 разных служебных документа.

Он подчеркнул, что президенту постоянно необходимо контролировать законотворческий процесс и направлять его в нужное русло, задавая стратегические направления.

"Далее идет по важности руководство исполнительной властью. Президент проводит совещания совместно с правительством, принимает каждого руководителя центрального или местного исполнительного органа отдельно, контролирует их работу и заставляет исправлять ошибки, если они есть. Токаев сделал девять поездок в регионы, где контролировал их развитие, посещал производственные объекты и встречался с местными жителями. И это дает свой эффект, видимый в экономике", – считает казахстанский политолог.

По итогам года ВВП Казахстана вырос на 6,4%, при этом более 70% прироста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт. Инвестиции в основной капитал достигли 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%. На баланс поставлено пять новых месторождений: Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий, Такыр-Кальджир и Кок-Жон на участке Болаттобе. Суммарно минерально-сырьевую базу республики пополнили порядка 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди, 11 млн тонн марганца и более 1,3 млн тонн фосфоритов, продолжил политолог.

Также эксперт отметил, что Токаев в этом году обращал особенное внимание на следующие сферы:

Логистику – строительство железных дорог, складов, развитие грузовых авиаперевозок.

Атомную энергетику – принято решение о строительстве двух АЭС, для одной уже найден подрядчик, начаты изыскания на месте строительства.

Развитие искусственного интеллекта и криптовалюты – помимо законодательной базы, готовится проект города Алатау, где будет действовать особый режим использования криптовалют.

Сельское хозяйство – улучшены механизмы поддержки фермеров, растет экспорт, второй год подряд собран рекордный урожай в 27,1 млн тонн зерна, произведено больше 1 миллиона тонн мяса.

"Президент по своей должности представляет нашу страну и поэтому максимально погружен во внешнюю политику. При этом надо понимать, что сейчас она очень напряженная и поэтому требует гораздо больше внимания, чем раньше. Казахстану приходится балансировать между разными враждующими блоками, которые часто от нас хотят взаимоисключающих действий. Мало политических склок, из-за санкционных войн меняется экономическая карта мира и Казахстану приходится еще заботиться о своих рынках сбыта, чтобы их не потерять". Марат Шибутов

Как считает эксперт, именно поэтому Касым-Жомарту Токаеву приходится существенно наращивать внешнеполитическую деятельность как внутри страны, так и за ее пределами.

"К нам в этом году приехали пять глав государств с государственными визитами, 13 – с официальными визитами и 12 – с рабочими, плюс были встречи в рамках проводимых международных мероприятий. Сам президент совершил в этом году два государственных визита – в Россию и Узбекистан, пять официальных визитов – в Иорданию, Турцию, Кыргызстан, Китай и Японию, а также еще 16 визитов. Всего Токаев за год провел 186 разных двусторонних встреч с иностранными политиками и бизнесменами", – продолжил спикер.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы привлечь в Казахстан инвестиции и найти новые рынки сбыта отечественной продукции, в стране было проведено 10 бизнес-форумов и инвестиционных круглых столов. Под руководством президента был подписан 141 коммерческий документ на общую сумму 74,3 млрд долларов и заключено 154 инвестиционных контракта на сумму 1,2 триллиона тенге.

"Во внутренней политике президент, помимо последовательной реализации ранее принятых реформ, сделал две большие вещи – запустил парламентскую реформу для оптимизации и повышения эффективности Парламента и утвердил своим указом "Основные принципы, ценности и направления внутренней политики". Это повлияет не только на действующую политическую систему, но и на будущие поколения политиков, которые будут строить карьеру, уже взяв за ориентир эти реформы". Марат Шибутов

Также политолог отметил, что в целом Касым-Жомарт Токаев в 2025 году проделал огромное количество работы, стараясь сделать Казахстан благополучной и безопасной страной.

"Мы понимаем, что, как сказано в одной хорошей книге, "приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте, ну а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее". И поэтому то, что мы не только удерживаем лидерство в своем регионе, но и развиваемся дальше, большая заслуга главы государства", – заключил Марат Шибутов.

Ранее экономист Расул Рысмамбетов сравнил бюджеты стран Центральной Азии и отметил, что разница между ними проходит по уровню управляемости. Казахстан – это бюджет баланса, Узбекистан – бюджет реформ, Кыргызстан – бюджет роста через риск, Таджикистан – бюджет инфраструктуры.