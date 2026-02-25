Гособязательства по проектам ГЧП составили 2,6 трлн тенге

Председатель правления Казахстанского центра ГЧП Аслан Калигазин 25 февраля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, что на 1 января 2026 года объем гособязательств по проектам ГЧП составил 2,662 трлн тенге, из которых около 40% уже исполнено, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что, по данным Министерства финансов, на 1 января 2026 года по проектам ГЧП принято государственных обязательств на сумму 2 трлн 662 млрд тенге. Из них около 40% уже исполнено – выплачено 1 трлн 57,4 млрд тенге.



"Из оставшихся 1 трлн 604,7 млрд тенге более половины выплат будет произведено из республиканского бюджета по республиканским проектам ГЧП. Надо отметить, что в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях государство уже полностью выполнило свои обязательства по выплатам. В Алматы, Восточно-Казахстанской области, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской областях гособязательства исполнены более чем на 80%", – озвучил Аслан Калигазин.

По его словам, в ближайшие три года, с 2026 по 2028, к выплате по проектам ГЧП прогнозируется 763 млрд тенге.

Среди новых проектов 2025 года выделяются два крупных в Астане. Первый – строительство индустриального парка №2 на территории СЭЗ "Астана-Технополис" стоимостью 126,5 млрд тенге. Второй – внедрение системы управления городской инфраструктурой на базе ИИ за 93 млрд тенге, которая заменит "Сергек".



17 июня 2025 года стало известно, что в Казахстане расширили перечень проектов ГЧП особой значимости.